I Gemelli Jacques e Gabriella festeggiano il loro 10° compleanno: è stato un anno molto intenso!

Grande giorno per la Famiglia Principesca! Oggi, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella festeggiano 10 anni.

È stato un anno intenso per i gemelli Jacques e Gabriella, in cui hanno partecipato attivamente alla vita del Principato. Per la Festa Nazionale, ad esempio, il Principe Ereditario Jacques, orgogliosamente vestito con la sua uniforme da Principe dei Carabinieri, ha salutato la fanfara imitando il padre, il Principe Alberto II. Inoltre, il 4 dicembre hanno inaugurato il nuovo quartiere di Mareterra insieme ai genitori.

Anche le festività natalizie hanno tenuto i gemelli impegnati. Il 30 novembre, i due bambini hanno acceso le luminarie in Place du Palais Princier. Venerdì 6 dicembre, invece, hanno inaugurato il Villaggio di Natale a Port Hercule, insieme alla madre, la Principessa Charlène.

Durante tutto l’anno, hanno mostrato un entusiasmo e una gioia nel partecipare a queste celebrazioni davvero palpabile.

Questo 10 dicembre, i festeggiamenti continuano, i Gemelli Principeschi soffiano infatti la loro 10ª candelina! Ecco qualche immagine indimenticabile di questi ultimi 10 anni.

La Famiglia Principesca ha inaugurato il villaggio di Natale allestito sul porto di Monaco © Eric Mathon – Palazzo del Principe

Villaggio di Natale, 6 dicembre 2024

Festa Nazionale, il 19 novembre 2024 © Eric Mathon / Frédéric Nebinger / Michaël Alesi / Axel Bastello / Palazzo del Principe

Il 2 dicembre 2024, il Palazzo del Principe ha condiviso una foto di famiglia del Principe Alberto II e della Principessa Charlène con i loro gemelli © Eric Mathon – Palazzo del Principe

Il 30 novembre hanno inaugurato le luci di Natale in Place du Palais Princier © Eric Mathon – Palazzo del Principe

Inaugurazione del quartiere Mareterra, il 4 dicembre 2024 © Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali

La Principessa Gabriella, la maggiore dei gemelli, ha ereditato il titolo di contessa di Carladès -2 luglio 2020 © Eric Mathon – Palazzo del Principe

Il Principe Ereditario Jacques è invece il marchese di Baux © Eric Mathon / Frédéric Nebinger / Michaël Alesi / Axel Bastello / Palazzo del Principe

La Famiglia Principesca in visita al museo “Miniatur Wunderland” di Amburgo, il 26 aprile 2024 © Eric Mathon – Palazzo del Principe

Il Principe Alberto II, il Principe Jacques e la Principessa Gabriella durante la Fête de la Saint-Jean il 24 giugno 2024 © Michael Alesi / Palazzo del Principe

Rientro a scuola per il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella il 5 settembre 2022 © Eric Mathon – Palazzo del Principe

Il Principe Alberto II e la sua Famiglia, il 24 dicembre 2022 © Eric Mathon – Palazzo del Principe

10 dicembre 2022 © Palazzo del Principe

5 dicembre 2016 © Palazzo del Principe

5 dicembre 2016 © Palazzo del Principe

7 gennaio 2015 © E. Mathon e M. Dagnino – Palazzo del Principe

23 dicembre 2014 © Palazzo del Principe

