La Principessa Charlène e i gemelli Jacques e Gabriella inaugurano il Villaggio di Natale di Monaco

La magia del Natale è arrivata al porto di Monaco con un villaggio a tema “Pan di zenzero e leccornie” che accoglierà grandi e piccini dal 6 dicembre al 5 gennaio. Per l’inaugurazione, erano presenti la Principessa Charlène, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella.

Venerdì 6 dicembre, a Port Hercule, sulla scia delle festività il Principato ha inaugurato il Villaggio di Natale. La Principessa Charlène e i gemelli si sono uniti al Sindaco di Monaco, George Marsan, oltre che ai membri del Consiglio Comunale per un momento conviviale all’insegna della tradizione.

Il tema di questa edizione 2024 “Pan d’épices et gourmandise”, pan di zenzero e leccornie, invita grandi e piccini a immergersi in un mondo goloso e invitante. Con i suoi 23 stand di gastronomia, 24 chalet commerciali e le sue numerose attrazioni (tra cui una ruota panoramica, giostre, un percorso divertente e una pêche aux boules, ‘pesca delle palline’), il villaggio promette di far sognare i visitatori durante tutte le festività. Sono in programma anche concerti tutti i venerdì sera dedicati alle famiglie, laboratori creativi per i bambini e spettacoli all’aria aperta.

Nel suo discorso, il Sindaco ha espresso la sua gratitudine al personale che ha lavorato duramente per garantire il corretto svolgimento di questo evento tanto amato, prima di cedere il palco alla Palladienne, che ha deliziato gli ospiti con due coreografie sulle note di canzoni di Natale.

I gemelli Jacques e Gabriella danno il via alla magia del Natale nel Principato

Un approccio ecosostenibile alle festività

In linea con il suo impegno per l’ambiente, il Comune di Monaco ha introdotto quest’anno una serie di misure per ridurre l’impatto ambientale del Villaggio di Natale. Le decorazioni sono realizzate in polistirolo riciclato, l’illuminazione è garantita da ghirlande a LED con timer e, dopo le feste, tutti gli alberi di Natale saranno trasformati in compost.

Sono state inoltre installate delle Mégot Box per raccogliere i mozziconi di sigaretta e i negozianti utilizzano bicchieri ecologici privi di plastica e restituibili. Ma c’è un’altra novità: saranno messe a disposizione delle scatole per portare a casa gli avanzi, contribuendo a ridurre lo spreco alimentare.

Crediti fotografici: Palazzo Princier – Eric Mathon e Direzione della Comunicazione – Stéphane Danna.

Informazioni utili:

Quando: da venerdì 6 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025

Dove: Quai Albert Ier – Port de Monaco

Orari di apertura: da domenica a giovedì dalle 11:00 alle 22:30 – Il venerdì e il sabato dalle 11:00 alle 23:00.

Aperture eccezionali: martedì 24 dicembre dalle 11:00 alle 19:30 e martedì 31 dicembre dalle 11:00 alle 2:00.

Trovate il programma completo sul sito del Comune.

