Княгиня Шарлен с детьми Жаком и Габриэллой открыли Рождественскую деревню в Монако

В порту Монако открылась Рождественская деревня, темой которой этой зимой стали «Имбирный пряник и деликатесы». Она подарит атмосферу праздника и волшебства всем гостям — от маленьких до взрослых. Деревня будет работать с 6 декабря по 5 января. На торжественном открытии, которое прошло среди сказочных декораций, присутствовали Княгиня Шарлен, Наследный принц Жак и Принцесса Габриэлла.

Княжество продолжает подготовку к Рождеству с открытием деревни в Порту Эркюль. Княгиня Шарлен и близнецы присоединились к мэру Монако Жоржу Марсану и членам городского совета, чтобы поучаствовать в праздничной атмосфере и поделиться традициями с жителями и гостями Княжества.

Pеклама

Тема выставки 2024 года — «Пряники и деликатесы» — погружает гостей в уютную и аппетитную атмосферу праздника. В деревне развернулись 23 продуктовых киоска, 24 торговых шале, а также множество развлечений, включая колесо обозрения, карусели, игровые зоны и рыбалку на мисках. Здесь каждый найдет что-то для себя, а праздничное настроение будет сопровождать посетителей весь сезон. По вечерам пятниц семьи смогут насладиться концертами, дети — творческими мастерскими, а всех гостей ждут зрелищные шоу под открытым небом.

Мэр поблагодарил всех, кто трудился над организацией этого любимого события, и передал сцену фольклорному ансамблю «Ля Палладьен», который исполнил для гостей два танца под рождественские мелодии, добавив в праздник еще больше волшебства.

Жак и Габриэлла зажигают рождественскую магию в Монако

Рождественская деревня с заботой об экологии

В этом году мэрия Монако уделила особое внимание экологической ответственности. Все украшения для праздника изготовлены из переработанных материалов, а за освещение отвечают энергосберегающие светодиодные гирлянды с таймерами. После завершения праздников рождественские елки будут собраны и переработаны в компост.

Для удобства посетителей установлены специальные контейнеры Mégot Boxes для сбора окурков, а продавцы используют многоразовые экологичные стаканчики без пластика. Кроме того, гости смогут воспользоваться новой услугой — забрать домой остатки еды в небольших коробках, чтобы избежать лишних пищевых отходов.

Фото предоставлены: Княжеский дворец – Эрик Матон и Управление по связям с общественностью – Стефан Данна

Практическая информация:

Когда: с 6 декабря 2024 года по 5 января 2025 года

Где: набережная им. Альбера I — порт Монако.

Часы работы: с воскресенья по четверг — с 11:00 до 22:30, в пятницу и субботу — с 11:00 до 23:00

Особые дни: 24 декабря — с 11:00 до 19:30, 31 декабря — с 11:00 до 02:00

Полную программу мероприятий можно найти на сайте Мэрии

Княгиня Шарлен, покровительница Рождественского бала, собирает средства для своего фонда