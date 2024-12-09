Княгиня Шарлен, покровительница Рождественского бала, собирает средства для своего фонда

В этом году торжественный вечер был посвящен теме «Париж – Монте-Карло» © Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

В этом году традиционный Рождественский бал Монако прошел в зале «Ампир» отеля Hôtel de Paris.

Пока Князь Альбер II был в Париже на церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, в эту субботу, 7 декабря, Княгиня Шарлен, со своей стороны, не пропустила одну из главных встреч Монако в конце года: Рождественский бал Монако.

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Этот 19-й торжественный бал был посвящен теме «Париж – Монте-Карло».

Знаковое для Княжества событие собрало множество именитых гостей. Как и в прошлые годы, на балу прошёл аукцион, выручка с которого была передана Фонду Княгини Шарлен.

Аукцион был организован Sotheby’s © Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

По этому случаю Княгиня нарядилась в длинное темно-зеленое платье © Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

Собранные средства пойдут на поддержку проектов по профилактике утопления и обучению детей посредством спорта.

© Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

© Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

По данным компании Five Stars Events, в тот вечер Фонд Княгини Шарлен собрал 269 000 евро.

© Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

© Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

© Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

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