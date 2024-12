La Principessa Charlène, madrina del Ballo di Natale, raccoglie fondi per la sua Fondazione

Quest’anno, il tradizionale Ballo di Natale di Monaco si è tenuto nella Salle Empire dell’Hotel de Paris.

Sabato 7 dicembre, mentre il Principe Alberto II si trovava a Parigi per la cerimonia di riapertura di Notre-Dame, la Principessa Charlène ha partecipato a uno dei principali eventi monegaschi di fine anno: il Ballo di Natale di Monaco.

Il tema di questa 19ª edizione è stato “Paris-Montecarlo”.

L’evento, emblematico del Principato, ha accolto una serie di ospiti famosi. Come ogni anno, si è tenuta un’asta per raccogliere fondi per la Fondazione Principessa Charlène.

La vendita all’asta è stata organizzata dalla maison Shoteby’s © Eric Mathon – Palazzo del Principe

Per l’occasione, la Principessa indossava un abito lungo verde scuro © Eric Mathon – Palazzo del Principe

I fondi serviranno per sostenere i progetti di prevenzione dell’annegamento e di educazione dei bambini attraverso lo sport

Secondo la società Five Stars Events, durante la serata la Fondazione Principessa Charlène ha raccolto 269.000 euro.

