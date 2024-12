La Princesse Charlène et les jumeaux Jacques et Gabriella inaugurent le Village de Noël de Monaco

La magie de Noël s’est installée sur le Port de Monaco avec un Village de Noël baptisé « Pain d’épices et gourmandises » et qui accueillera petits et grands du 6 décembre au 5 janvier. Pour son inauguration, la Princesse Charlène, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella étaient présents dans les allées enchantées.

La Principauté poursuit les festivités de Noël avec l’inauguration du Village de Noël ce vendredi 6 décembre, sur le Port Hercule. La Princesse Charlène et les jumeaux ont rejoint le Maire de Monaco, Georges Marsan, ainsi que les membres du Conseil Communal pour un moment de convivialité et de tradition.

Publicité

Le thème de cette édition 2024, « Pain d’épices et gourmandises », invite petits et grands à se plonger dans un univers gourmand et chaleureux. Avec ses 23 stands de restauration, ses 24 chalets de vente et ses nombreuses attractions (dont une grande roue, des manèges, un parcours ludique et une pêche aux boules) le village promet de ravir les visiteurs tout au long des fêtes de fin d’année. Les familles pourront également profiter de concerts tous les vendredis soirs, d’ateliers créatifs pour les enfants et de spectacles en plein air.

Dans son discours, Monsieur le Maire a exprimé sa reconnaissance envers le personnel mobilisé pour le bon déroulement de cet événement populaire, avant de céder la scène à la Palladienne, qui a enchanté les invités avec deux danses sur des airs de Noël.

Les jumeaux Jacques et Gabriella lancent la magie de Noël à Monaco

Une démarche éco-responsable au cœur des festivités

Fidèle à ses engagements environnementaux, la Mairie de Monaco a mis en place cette année plusieurs mesures pour réduire l’impact écologique du Village de Noël. Les décorations sont fabriquées en polystyrène recyclé, l’éclairage est assuré par des guirlandes LED à minuterie et tous les sapins seront collectés après les fêtes pour être transformés en compost.

En outre, des Mégot Box ont été installées pour recueillir les mégots et les commerçants utilisent des éco-cups consignés, sans plastique. Une nouveauté attend aussi les visiteurs : des petites boîtes sont mises à disposition pour permettre de ramener chez soi les plats non terminés, contribuant ainsi à la réduction du gaspillage alimentaire.

Crédits photos : Palais Princier – Eric Mathon et Direction de la Communication – Stéphane Danna.

Informations pratiques :

Dates : Du vendredi 6 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025

Lieu : Quai Albert Ier – Port de Monaco

Horaires d’ouverture : Du dimanche au jeudi de 11h à 22h30 – Les vendredis et samedis de 11h à 23h.

Journées exceptionnelles : Mardi 24 décembre de 11h à 19h30 et Mardi 31 décembre de 11h à 2h.

Programme complet des animations à retrouver sur le site de la Mairie.

La Princesse Charlène, marraine du Bal de Noël, récolte des fonds pour sa Fondation