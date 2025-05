Foto. Esattamente 10 anni fa, il battesimo dei Gemelli Principeschi

Il 10 maggio 2015, la Cattedrale di Monaco era in festa per un evento simbolico: il battesimo del Principe Ereditario Jacques e di sua sorella, la Principessa Gabriella. A dieci anni di distanza, e a pochi giorni dall’elezione del nuovo pontefice, vi proponiamo un tuffo nei ricordi di una cerimonia che ha lasciato il segno.

A pochi mesi dalla loro nascita, avvenuta il 10 dicembre 2014, i Gemelli Principeschi Jacques e Gabriella, allora di appena 5 mesi, venivano ufficialmente accolti nella fede cattolica con un battesimo solenne. Una cerimonia che ha saputo unire tradizione e modernità, segnata dalla presenza di numerosi ospiti, da un allestimento floreale sontuoso e da un profondo legame con la popolazione.

La cerimonia è stata presieduta dall’arcivescovo Bernard Barsi © Pool Palazzo del Principe di Monaco

Per accompagnare l’ingresso del corteo in cattedrale, sono stati sparati 21 colpi di cannone. La chiesa, splendidamente decorata per l’occasione, era adornata con 6.000 fiori bianchi: rose, gigli, mughetti, ginestre e peonie. Al termine della messa è stato letto un messaggio di papa Francesco.

I Gemelli Jacques e Gabriella festeggiano il loro 10° compleanno: è stato un anno molto intenso!

I padrini e le madrine sono stati scelti tra le persone più vicine alle famiglie principesche:

Per il Principe Jacques: Christopher Le Vine Jr. (cugino americano del principe Alberto II) e Diane de Polignac Nigra (cugina da parte del principe Ranieri).

Per la Principessa Gabriella: Gareth Wittstock (fratello della Principessa Charlène) e Nerine Pienaar (moglie di François Pienaar, amico intimo della Principessa).

© Pool Palazzo del Principe di Monaco © Pool Palazzo del Principe di Monaco © Pool Palazzo del Principe di Monaco

Al termine della cerimonia, al Principe Jacques è stata conferita la Gran Croce dell’Ordine di Grimaldi, mentre la Principessa Gabriella è stata nominata Grand’Ufficiale dello stesso ordine.

Sul sagrato della cattedrale, una folla di spettatori attendeva l’uscita della famiglia principesca © Pool Palazzo del Principe di Monaco

Dopo la cerimonia religiosa, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno incontrato i monegaschi e i tanti curiosi radunati davanti al Palazzo. In un clima caloroso e festoso, la coppia principesca ha salutato la folla con sorrisi autentici.

Un momento unico, che resterà impresso nella memoria della Principato © Pool Palazzo del Principe di Monaco

Sotto un sole splendente, centinaia di persone si sono assiepate nella piazza per salutare la famiglia principesca, che ha deciso di fare ritorno al Palazzo a piedi per godersi questo straordinario bagno di folla.



© Pool Palazzo del Principe di Monaco © Pool Palazzo del Principe di Monaco © Pool Palazzo del Principe di Monaco

Principe Ranieri III: il “Principe costruttore” che ha trasformato Monaco