В соборе Монако: наследники престола сделали важный шаг в духовной жизни

Прошло десять лет с момента, как Наследный принц Жак и Принцесса Габриэлла впервые появились в Католическом соборе Монако — тогда это было их крещение. В эти выходные они вновь пришли сюда, чтобы принять своё первое причастие. Это событие стало важным продолжением католической традиции, которая занимает особое место в жизни Княжества.

Удивительно, как точно сложился календарь: между двумя важными моментами в жизни близнецов — крещением 10 мая 2015 года и первым причастием в мае 2025 года — прошла ровно декада. И вот, спустя десять лет, собор снова принял наследников престола, которым теперь исполнилось десять.

Как это было: 10 лет со дня крещения Княжеских близнецов

© Аксель Бастелло / Княжеский дворец Монако

© Аксель Бастелло / Княжеский дворец Монако

Трогательный момент единства

В белых праздничных одеждах Наследный принц Жак и Принцесса Габриэлла выглядели особенно близкими. Габриэлла нежно держала брата за руку, и в этом простом жесте чувствовалась искренняя связь между ними — не только родственная, но и глубокая человеческая. В окружении родителей, Князя Альбера II и Княгини Шарлен, близнецы с волнением и серьезностью прошли этот важный этап в духовной жизни. По словам Княжеского дворца, они подошли к этому дню «с верой и благоговением».

В Монако, где католицизм остаётся государственной религией, такие события важны не только для семьи, но и для всего Княжества. Таинства здесь — это не просто личный шаг, но и отражение культурной традиции. Подобно своей матери, Княгине Шарлен, принявшей католическую веру перед свадьбой, Жак и Габриэлла продолжают давнюю традицию, объединяющую династию Гримальди с католической церковью.