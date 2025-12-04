Le Prince Albert II sous une pluie d’étoiles pour les cinq ans du Festival des Étoilés Monte-Carlo

Le Prince Albert II entouré de membres de la Famille Princière et des chefs lors du gala de clôture du Festival des Étoilés © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

La cinquième édition du Festival des Étoilés Monte-Carlo s’est achevée le 29 novembre par un dîner de gala réunissant les plus grands chefs du groupe SBM.

Ce week-end, 250 convives avaient décidément des étoiles plein les yeux : la Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo accueillait samedi soir le traditionnel dîner de clôture du Festival des Étoilés. Costume noir et noeud papillon, le Prince Albert II était accompagné de Louis Ducruet et son épouse Marie Ducruet, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb pour cette édition anniversaire.

Les chefs Alain Ducasse, Emmanuel Pilon, Yannick Alléno, Marcel Ravin, Domenico d’Antonio et Dominique Lory avaient mis les petits plats dans les grands pour proposer un menu en sept services. Le pâtissier Cedric Grolet rejoignait cette année la brigade pour présenter un Saint Honoré XXL en guise de dessert.

Le chef Yannick Alléno entouré de son équipe © MCSBM Cédric Grolet et son dessert XXL © MCSBM

Un festival jalonné de dîners prestigieux

Depuis son lancement en avril au Grill avec Dominique Lory et Pierre Gagnaire, cette cinquième édition a proposé plusieurs dîners à quatre mains dans les établissements du groupe. Albert Adrià au Louis XV, Davide Oldani au Pavyllon, Anne-Sophie Pic au Blue Bay ou encore Hirotaka Wada à L’Abysse ont participé à cette programmation.

Le groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer revendique désormais dix étoiles au Guide Michelin, contre sept lors des précédentes éditions, grâce à l’ouverture de nouvelles tables.

Un spectacle entre gastronomie et arts vivants

La soirée a mêlé haute cuisine et divertissement. Le chœur d’enfants de l’International School of Monaco, la danseuse Desislava Kancheva et le duo Marc Emmanuel Zanoli et Claire Teyssière ont ponctué le repas avant que le groupe Divas on the Floor ne clôture les festivités. La sixième édition est d’ores et déjà annoncée pour 2026.