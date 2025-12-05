Il Principe Alberto II sotto una pioggia di stelle per il quinto anniversario del Festival des Étoilés Monte-Carlo

La quinta edizione del Festival des Étoilés Monte-Carlo si è conclusa il 29 novembre con una cena di gala che ha riunito i più grandi chef del gruppo SBM.

Questo fine settimana, 250 ospiti si sono decisamente riempiti gli occhi di stelle: sabato sera, la Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo ha ospitato la tradizionale cena di chiusura del Festival des Étoilés. In abito nero e papillon, il Principe Alberto II era accompagnato in questa edizione anniversario da Louis Ducruet e sua moglie Marie Ducruet, Pauline Ducruet e Camille Gottlieb.

Gli chef Alain Ducasse, Emmanuel Pilon, Yannick Alléno, Marcel Ravin, Domenico d’Antonio e Dominique Lory hanno dato il meglio di loro per proporre un menù di sette portate. Anche il pasticcere Cedric Grolet si è unito quest’anno alla brigata con un Saint Honoré XXL come dessert.

Lo chef Yannick Alléno con il suo staff © MCSBM Cédric Grolet e il suo dessert XXL © MCSBM

Un festival costellato di cene prestigiose

Dal suo lancio ad aprile al Grill con Dominique Lory e Pierre Gagnaire, questa quinta edizione ha proposto diverse cene a quattro mani nei ristoranti del gruppo: Albert Adrià al Louis XV, Davide Oldani al Pavyllon, Anne-Sophie Pic al Blue Bay e Hirotaka Wada all’Abysse.

Grazie all’apertura di nuovi ristoranti il gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer vanta ora dieci stelle nella Guida Michelin, contro le sette delle precedenti edizioni.

Tra alta cucina e spettacolo

La serata ha unito alta cucina e intrattenimento. Il coro dei bambini dell’International School of Monaco, la ballerina Desislava Kancheva e il duo Marc Emmanuel Zanoli e Claire Teyssière hanno accompagnato la cena. Infine, il gruppo Divas on the Floor ha chiuso i festeggiamenti. È già stata annunciata la sesta edizione per il 2026.