Paris 2024 : le judoka Marvin Gadeau devient le 6e athlète monégasque en lice pour les Jeux Olympiques

Le Comité Olympique Monégasque a officialisé la nouvelle : Marvin Gadeau, judoka de la catégorie +100kg, défendra les couleurs de Monaco aux Jeux Olympiques de Paris cet été.

À 24 ans, Marvin Gadeau participera pour la première fois de sa carrière aux Jeux Olympiques, après avoir remporté la médaille d’argent aux Jeux des petits États d’Europe en 2023.

Publicité

Il rejoint alors une délégation monégasque paritaire, composée de trois femmes et trois hommes. Aux côtés du judoka, on retrouvera Lisa Pou (natation marathon, 10km), Xiaoxin Yang (tennis de table, simple femmes), Quentin Antognelli (aviron, skiff), Théo Druenne (natation, 800m nage libre) et Marie-Charlotte Gastaud (athlétisme, 100m).

Ces athlètes ont récemment été présentés par le Prince Albert II et la Princesse Charlène lors d’une cérémonie au Yacht Club de Monaco.

Pour cette 33e Olympiade, Monaco embrasse pleinement l’engagement du Comité International Olympique (CIO) pour la parité. Paris 2024 marquera la première fois dans l’histoire olympique où la stricte égalité entre hommes et femmes sera respectée sur l’ensemble des compétitions. Une étape majeure pour des Jeux à l’image de la société actuelle.

Flamme Olympique à Monaco : « C’est un grand honneur et beaucoup d’émotions » confie la Princesse Charlène