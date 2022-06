La saison 2022-2023, avec le soutien de la Princesse de Hanovre, promet une programmation extraordinaire et riche en hommages.

Passionné de musique, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo vient de présenter son programme pour la saison 2022-2023. Après deux années compliquées en raison de la pandémie de Covid-19, Kazuki Yamada, Directeur Artistique et Musical de l’OPMC, annonce une « nouvelle saison très variée » pour « l’un des meilleurs orchestres du monde ».

Mozart signe son grand retour. Après le succès du mini-festival l’année dernière, l’OPMC a décidé de prolonger le plaisir et de faire revenir « Mozart à Monaco ». Ainsi, cinq concerts vont lui être consacrés pour faire revivre ses grands classiques.

Magnifique collaboration à ne pas rater, celle avec le chœur du City of Birmingham Symphony Orchestra pour l’interprétation de Carmina Burana qui sera donnée dans un an, en juin 2023, au Grimaldi Forum.

En restant dans les évènements exceptionnels, deux ciné-concerts seront organisés. Le premier film projeté sera Le Cabinet du Docteur Caligari et le deuxième sera 2001 : L’Odyssée de l’espace.

Les enfants ne sont pas en reste. Pour eux, six concerts sont prévus les mercredis et dimanches après-midi. Pour les émerveiller, l’OPMC a fait appel à des invités prestigieux telles que Julie Depardieu ou Macha Makeïeff en récitantes. Les œuvres seront variées, à l’image de l’Odyssée d’Homère ou du célèbre Casse-Noisette.

Une saison remplie d’hommages

L’année prochaine, l’OPMC réservera deux soirées dédiées aux grands noms de Monaco, l’un en hommage à la Princesse Grace et l’autre en l’honneur du Prince Albert Ier. Pour ce dernier, il s’agira de recréer en version concert le dernier opéra commandé par le Prince : Déjanire, créé par Saint-Saëns à Monte-Carlo en 1911, mais tombé dans l’oubli dès le déclenchement de la Première Guerre mondiale.

En 2023, nous célèbrerons aussi le 150ème anniversaire de Serge Rachmaninoff. Pour l’occasion, trois concerts lui seront dédiés, dont un dans la cour d’honneur du Palais Princier.

Daniel Lozakovich : Un jeune artiste en résidence

Enfin, l’OPMC accueille un jeune artiste en résidence pour montrer ce dont est capable la nouvelle génération. Ainsi, le violoniste Daniel Lozakovich donnera trois concerts, dont un au Palais Princier. Sur cet accueil, l’artiste a déclaré : « C’est un très grand honneur pour moi d’être l’artiste en résidence. Je vais expérimenter un nouveau programme et ainsi avoir l’opportunité de jouer de la musique de chambre. » Il a conclu en disant que « cette aventure musicale sera jusqu’à ce jour l’un des plus grands moments de [sa] carrière. »



Répartis entre l’Auditorium Rainier III, le Grimaldi Forum, l’Opéra et le Palais Princier, les artistes et les 51 concerts de l’OPMC vont provoquer frissons et émerveillements à tout son public.

Programmation complète et réservations : OPMC