Pour la 17ème édition, cinq dates sont proposées sous le thème de la littérature et de l’improvisation musicale.

Avec le Festival International d’Orgue, la saison estivale et sa programmation spéciale sont lancées.

Au programme, du 19 juin au 17 juillet, chaque dimanche une création artistique est prévue à l’intérieur de la Cathédrale de Monaco. Lectures, spectacles et ciné-concerts seront accompagnés par le son caractéristique de l’orgue.

A l’issue de l’évènement, Guillaume Gallienne, acteur de la Comédie Française, clôturera le rendez-vous le 17 juillet, une semaine après la lecture de poèmes écrits par sa cousine.

Dimanche 19 juin – 17h : L’Homme qui rit

Pour lancer le festival, place à un ciné-concert. D’après le roman L’homme qui rit de Victor Hugo, le film éponyme, réalisé en 1928 par Paul Leni, sera projeté dans la cathédrale. Thierry Escaich, organiste, compositeur et habitué du festival improvisera à l’orgue musiques et sons en adéquation avec le film.

Dimanche 26 juin – 17h : Rêves d’Étoiles

Une semaine plus tard, la projection reste mais, cette-fois, les vidéos seront en lien avec l’espace. L’astronaute Jean-Loup Chrétien, amoureux du roi des instruments qu’est l’orgue, commentera des images spatiales pendant que Hampus Lindwall les accompagnera avec une ambiance sonore intersidérale. Un mélange original qui ne manquera pas d’élever les esprits au-delà des cieux.

© Eric Meurant – L’orgue de la Cathédrale de Monaco

Dimanche 3 juillet – 17h : Moby Dick

Le monument de la littérature d’Herman Melville sera à l’honneur le 3 juillet. Pendant que Thibault de Montalembert, acteur et doubleur, fera une lecture du chef d’œuvre, aux nombreuses références bibliques, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard l’accompagnera à l’orgue.

Dimanche 10 juillet – 17h : L’autre moitié d‘un songe

Pauline Choplin, musicienne et actrice, et Mathias Maréchal, acteur, liront des poèmes écrits par Alicia Gallienne, la cousine de Guillaume Gallienne et décédée prématurément d’une maladie rare à l’âge de 20 ans, en 1990. Se sachant condamnée, Alicia a écrit pendant les trois dernières années de sa vie, en résulte une prose puissante et incroyablement vivifiante. Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin accompagnera les lectures à l’orgue.

Dimanche 17 juillet – 17h : L’Orgue du Titan

Guillaume Gallienne, célèbre acteur de la Comédie Française, viendra clôturer le festival, en beauté, avec une lecture du conte de George Sand : L’Orgue des titans. Pour l’accompagner, Naji Hakim, organiste pendant huit ans de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre et pendant 15 ans celui de l’église de la Sainte-Trinité. Il a également reçu l’« augustæ crucis insigne pro Ecclesia et Pontifice » des mains du Pape Benoît XVI pour le féliciter de son engagement et de son excellence.

Chaque évènement est gratuit et sans réservation préalable.

Programmation complète : Festival International d’Orgue de Monaco