Сезон 2024-2025: Филармонический оркестр Монте-Карло готовится к новому сезону и продолжает свою пёструю программу

Равель, Шостакович и Моцарт – во главе афиш нового сезона.

Скоро «Концертный зал Ренье III» вновь задышит музыкой. Уже в это воскресенье гостящие пианисты братья Юссен дадут сольный концерт в Опере Монте-Карло перед официальным открытием сезона 22 сентября в Grimaldi Forum.

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Прошлый сезон прошёл замечательно, с большим успехом, он привлек много новой публики. Таким образом, льготные часы, которые обычно, с пандемии, проводились в Доме Франции, в этом году вернутся в Концертный зал, который сможет вместить всех желающих.

Пёстрая программа в духе Казуки Ямада

В свой девятый сезон во главе Филармонического оркестра Монте-Карло Казуки Ямада решил продолжить свой успешный тренд и предложил эклектическую программу с тщательно отобранными концертами и артистами, включая молодых талантов.

Третья симфония Малера, Предок Сен-Санса с Филармоническим хором Токио, обилие сольных концертов, киноконцерты – в этом году Филармонический оркестр Монте-Карло снова оправдает все ожидания публики.

В новом сезоне он принимает двух нидерландских гостей-пианистов – братьев Лукаса и Артура Юссен – творчество которых Казуки Ямада считает «органичным и развивающим». На сцене Монако выступят и два новых очень молодых, 16-летних исполнителя: Александра Довган (фортепьяно) и Богдан Луц (скрипка).

Два посвящения и один фестиваль

К 150-летию со дня рождения Равеля и 50-летию смерти Шостаковича Филармонический оркестр Монте-Карло весь год будет давать концерты в честь этих двух великих композиторов, вошедших в историю классической музыки.

В начале 2025 года в Монако пройдет четвёртый фестиваль Моцарта с двумя представлениями в опере, одним духовным концертом в соборе и шестью другими концертами, включая концерт кларнетиста Пьера Жениссона.

Сезон 24-25: Опера Монте-Карло представит новинки классики и современного жанра

В своей речи на французском языке Казуки Ямада признался, что «был тронут до слёз» во время концертов оркестра на турне в Японии, его родине. Это был большой успех – полный аншлаг в Киото, Осаке и Токио. «Филармонический оркестр Монте-Карло – культурный посол Монако», заявил художественный руководитель.

Кстати, 6 октября Филармонический хор Токио приедет в Монако, где исполнит оперу Камиля Сен-Санса Предок. Эта опера, посвящённая Князю Альберу I, была поставлена в 1906 году специально для Оперы Монако, как и Деянира, в очередной раз представленная в 2022 году.

Полная программа – на сайте Филармонического оркестра Монте-Карло.