Сезон 2024-2025: Опера Монте-Карло представит новинки классики и современного жанра
Опера приглашает звезд лирической сцены. Среди них – Роберто Аланья и Притти Йенде.
В среду, 29 мая, Опера Монте-Карло представила свою разнообразную и праздничную программу на новый лирический сезон. С 30 октября 2024 года по 27 марта 2025 года любители музыки окунутся в богатую программу, состоящую из безвременных классических произведений и смелых современных творений.
Вот уже третий сезон подряд Чечилия Бартоли, художественный руководитель Оперы Монте-Карло, талантливо и изысканно составляет оригинальную программу на радость широкой публике.
Любители Моцарта насладятся двумя главными постановками: Дон Жуан и Милосердие Тита. Более современные произведения, такие как Золото Рейна и Тристан и Изольда Рихарда Вагнера, позволят зрителям окунуться в разные музыкальные миры.
Звезды на сцене зала Гарнье
Среди ярких событий сезона следует отметить сопрано Притти Йенде, которая дебютирует на сцене Оперы Монте-Карло в роли Магды в опере Пуччини Ласточка. Публика также с удовольствием услышит Роберто Аланья в опере Тоска.
Фестиваль Пуччини в честь столетия со дня его смерти
В ноябре 2024 года будет отмечаться столетие со дня смерти Джакомо Пуччини, великого композитора, произведения которого неразрывно связаны с Оперой Монте-Карло, ведь Ласточку он написал именно для Оперы Монако в 1917 году. Композитора будут чествовать в ноябре, на Фестивале столетия со дня его смерти. Будут исполнены самые известные оперы итальянского маэстро – Богема, Тоска и Ласточка.
Золото Рейна с княжескими музыкантами
Исключительное событие сезона – опера Золото Рейна Рихарда Вагнера, где княжеские музыканты будут играть на старинных инструментах. Постановка Давида Ливермора обещает быть «сенсационной», как отмечается в брошюре нового сезона.
Исключительные концерты и сольные выступления
Помимо опер, в сезоне будут представлены концерты и сольные выступления всемирно известных солистов и коллективов. Среди них – Памяти Синатры в исполнении Витторио Григоло, сольный концерт Бенжамена Бернейма, на котором он исполнит свою версию Летних ночей Берлиоза для тенора и фортепьяно, а также Вечерню Блаженной Девы Монтеверди в монакском соборе.
Ознакомьтесь с полной программой на сайте Оперы Монте-Карло