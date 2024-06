Saison 24-25 : L’Opéra de Monte-Carlo innove avec des pièces classiques et d’autres plus originales

L’Opéra invite de grands noms de la scène lyrique comme Roberto Alagna et Pretty Yende.

L’Opéra de Monte-Carlo a dévoilé mercredi 29 mai sa nouvelle saison lyrique, placée sous le signe de la diversité et de la célébration. Du 30 octobre 2024 jusqu’au 27 mars 2025, les mélomanes pourront se plonger dans un programme riche, composé d’œuvres classiques intemporelles et de créations contemporaines plus audacieuses.

Pour la troisième saison consécutive, Cecilia Bartoli, directrice artistique de l’Opéra de Monte-Carlo, met son talent et sa passion au service d’une programmation originale afin de plaire à un public large.

Cecilia Bartoli – Directrice artistique de l’Opéra de Monte-Carlo © OMC – Fabrice Demessence

Les amateurs de Mozart seront comblés avec deux productions majeures : Don Giovanni et La Clemenza di Tito. Des œuvres plus récentes, comme L’Or du Rhin et Tristan et Isolde de Wagner, permettront aux spectateurs d’explorer différents univers musicaux.

De grands noms sur la scène de la salle Garnier

Parmi les temps forts de la saison, on peut citer la venue de la soprano Pretty Yende, qui fera ses débuts à l’Opéra de Monte-Carlo dans le rôle de Magda dans La Rondine de Puccini. Le public aura également le plaisir de retrouver le ténor Roberto Alagna, qui signe son retour à Monaco dans La Tosca.

Le Festival Puccini pour célébrer son centenaire

Novembre 2024 marque le centenaire de la disparition de Giacomo Puccini, célébrissime compositeur dont l’œuvre est indissociable de l’Opéra de Monte-Carlo puisque celui-ci a notamment composé La Rondine pour l’Opéra de Monaco en 1917. Le compositeur sera alors célébré, dès novembre, lors du Festival du centenaire Puccini. Il mettra à l’honneur les plus grands succès du maestro italien, dont La Bohème, Tosca et La Rondine.

L’Or du Rhin avec les Musiciens du Prince

Autre événement exceptionnel de la saison, la représentation de L’Or du Rhin de Wagner, avec les Musiciens du Prince qui joueront sur instruments d’époque. Mise en scène par Davide Livermore, le spectacle s’annonce « spectaculaire » comme l’indique la brochure de la nouvelle saison.

Des concerts et des récitals exceptionnels

En plus des opéras, la saison propose également une série de concerts et de récitals mettant en scène des solistes et des ensembles de renommée internationale. Parmi les événements à ne pas manquer : Hommage à Sinatra chanté par Vittorio Grigolo, un récital de Benjamin Bernheim dans lequel il présentera une version des Nuits d’été de Berlioz pour ténor et piano et les Vêpres de la Vierge de Monteverdi qu’il sera possible de découvrir au sein de la Cathédrale de Monaco.

Pour découvrir l’entièreté du programme : Opéra Monte-Carlo