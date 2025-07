Les institutions monégasques saluent l’arrivée de Christophe Mirmand

Le Conseil National et la Mairie de Monaco expriment leur satisfaction face à la nomination du nouveau Ministre d’État, marquant la fin d’une période d’incertitude institutionnelle.

Le Conseil National prône l’équilibre et le pragmatisme

Dans un communiqué diffusé jeudi, le Président Thomas Brezzo a salué la nomination de Christophe Mirmand, soulignant que « notre pays a besoin d’équilibre et d’un développement harmonieux ». Pour le dirigeant du Conseil National, cette nomination marque la fin d’une « longue parenthèse » qui doit désormais permettre d’avancer sur les dossiers stratégiques de la Principauté.

Thomas Brezzo a assuré le nouveau Ministre d’État de sa « pleine disponibilité » et de celle de l’ensemble des élus, promettant un « partenariat institutionnel » renouvelé, mené « avec pragmatisme et transparence ». Cette déclaration témoigne de la volonté du pouvoir législatif monégasque de collaborer étroitement avec l’exécutif après les turbulences récentes.

La Mairie réaffirme sa collaboration constructive

De son côté, la Mairie de Monaco a exprimé ses « plus sincères félicitations » au nouveau Ministre d’État. Dans un bref communiqué, le Maire et les membres du Conseil Communal ont réaffirmé leur volonté de « poursuivre la collaboration constructive entre le Gouvernement Princier et l’Institution Communale dans la continuité des actions engagées ».

Hommage unanime à Isabelle Berro-Amadeï

Les deux institutions n’ont pas manqué de rendre hommage à Isabelle Berro-Amadeï, qui assure l’intérim depuis six mois. Thomas Brezzo a particulièrement salué son rôle de « véritable serviteur de l’État », tandis que la Mairie l’a remerciée « sincèrement » pour son action jusqu’au 20 juillet.

Cette convergence institutionnelle augure d’une transition sereine vers la prise de fonction de Christophe Mirmand, prévue le 21 juillet prochain.