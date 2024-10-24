В Монако пройдет первый Всемирный саммит по яхтингу

Первый Всемирный саммит по яхтингу пройдет в Монако с 15 по 17 апреля 2025 года © WYS

С 15 по 17 апреля 2025 года в Монако соберутся эксперты, инженеры, мечтатели и энтузиасты яхтенной индустрии на первом Всемирном саммите по яхтингу (WYS).

На это уникальное событие съедутся лидеры и специалисты яхтинга и суперъяхт со всего мира. Местом проведения выбрано Княжество Монако, а именно — отель Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

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В течение трёх дней участники будут обсуждать ключевые вопросы, касающиеся будущего яхтинга, и разрабатывать планы для их решения. Программа саммита включает насыщенную повестку: нетворкинг, лекции, параллельные сессии и вечерние мероприятия. Среди тем для обсуждения: «Перспективы бизнеса и смена парадигм», «Туризм и яхтинг — ключевые факторы успеха», «Технологические достижения на пути к нулевым выбросам» и «Будущее яхтинга: переосмысление отрасли».

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«Одной из ключевых черт саммита является гибкость программы, которую формирует редакционная команда. Участники могут предлагать свои идеи, которые затем включаются в программу в формате основных выступлений, тематических исследований или круглых столов», – пояснил руководитель отдела развития и контента WYS Лоран Периньон (Laurent Pérignon).

Саммит стал возможен благодаря стратегическому партнерству с Monaco Marina Management. «Мы стремимся помочь нашим клиентам и местным властям в создании или обновлении марин, превращая их в живые пространства, которые объединяют эффективность, красоту и экологическую устойчивость. Эти марины будут не только удобными для пользователей, но и полезными для развития прибрежных регионов», – говорится в официальном заявлении.

Главная цель саммита – обмен знаниями между различными отраслями и продвижение международного опыта среди участников. Подтверждая свой международный статус, следующий саммит WYS пройдет в Дубае весной 2026 года.