Monaco accueille le premier sommet mondial consacré à l’industrie du yachting

Pour la première fois : des experts, des ingénieurs, des visionnaires, des passionnés, des institutionnels et des leaders dans la navigation de plaisance et de grande plaisance seront réunis en Principauté.

Un nouvel événement majeur débarque dans le monde du yachting : le World Yachting Summit (WYS). Et pour l’édition inaugurale, c’est Monaco, et plus particulièrement le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort qui a été choisi.

Publicité

Du 15 au 17 avril 2025, les principaux acteurs de l’industrie discuteront des défis majeurs liés à l’avenir du yachting et élaboreront des plans d’action sur cette plateforme de convergence internationale. Réseautage, conférences plénières, sessions parallèles couvrant quatre thèmes majeurs (Perspectives commerciales – Changements de Paradigmes ; Tourisme et yachting – Les recettes du succès ; Avancées technologiques – Objectif Zero Émissions ; Les Défis à venir- Réinventer le yachting) et soirées seront au cœur du WYS.

Le sommet présente une impressionnante liste d’intervenants, dont Francis Lapp (fondateur et PDG de Sunreef Yachts), Espen Øino (designer de yachts renommé), Tobias Kohl (Rolls-Royce Solutions) et Nicolas Boulet (PDG de WISAMO Michelin). L’événement s’ouvrira par une présentation d’Altrata-Wealth-X sur « L’Avenir de la Richesse », tandis qu’Olivier Wenden, Vice-président et Directeur Général de la Fondation Prince Albert II de Monaco, prononcera un discours sur l’harmonisation du yachting avec la protection de l’environnement.

Au-delà des sujets spécifiques au yachting, le sommet offrira des perspectives sur des secteurs de luxe connexes, notamment l’aviation privée, l’hôtellerie de luxe et la gestion de patrimoine. L’événement comprendra également un Showroom pour le réseautage et un Innov’ Lounge dédié aux start-ups cherchant à établir des connections avec les acteurs de l’industrie.

L’intelligence artificielle : un game-changer pour le secteur financier

Ce lancement résulte d’un accord de partenariat stratégique signé avec Monaco Marina Management. Son ambition ? « Aider les clients et les autorités à créer ou à transformer les ports de plaisance en lieux de vie, alliant performance, esthétique et durabilité, au service des communautés environnantes et de la promotion des destinations côtières », affirme les organisateurs.

Avec des billets presque épuisés, les personnes intéressées sont encouragées à réserver rapidement. Le WYS démontre un fort engagement envers l’internationalisation, avec des projets d’impliquer de nouvelles zones géographiques lors des prochaines éditions, à commencer par Dubaï en 2026.

Pour plus d’informations : worldyachtingsummit.com