La Région Sud lance les premiers TER ouverts à la concurrence en France

Ce vendredi 14 février, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a officiellement lancé la nouvelle offre de trains régionaux « Zou ! » sur la ligne Cannes-Nice-Menton.

Ce service, exploité par l’opérateur Sud Azur, marque la première ouverture à la concurrence d’un réseau TER en France.

Des représentants locaux et nationaux étaient présents lors de l’inauguration, notamment Céline Caron-Dagioni, Conseillère de Gouvernement, ​​Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme monégasque, Christian Estrosi, Maire de Nice et Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, ainsi que Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. Ce dernier a notamment exprimé : « Avec SNCF Voyageurs Sud Azur, nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle page de l’histoire du ferroviaire en France »

Un train toutes les 15 minutes

© SNCF TER SUD

Philippe Tabarot, Ministre chargé des Transports, a souligné que cette ouverture constitue un levier important pour améliorer la qualité de service aux usagers. La nouvelle offre prévoit un train toutes les 15 minutes en journée, de 5h45 à 22 heures, avec des horaires étendus jusqu’à 2 heures du matin le week-end.

« Je suis très heureux de voir ce projet, lancé avec Renaud Muselier, se concrétiser aujourd’hui, avec près de 10 ans d’avance sur l’obligation faite aux régions. L’ouverture à la concurrence est un levier puissant pour améliorer la qualité de service aux usagers, priorité que j’ai placée au centre de mon action en tant que Ministre », a-t-il déclaré.

La Région a investi 164 millions d’euros pour moderniser 22 rames rénovées et 62 millions d’euros pour un nouveau centre de supervision et de maintenance basé à Nice.

Selon Renaud Muselier, Président de la Région, ces améliorations ont déjà entraîné une hausse de 10 % de la fréquentation et une ponctualité atteignant 97 %.

Cette initiative s’inscrit dans un processus plus large d’ouverture à la concurrence de l’ensemble du réseau TER, qui devra être étendu à toutes les lignes d’ici 2034.

