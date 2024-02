Deuxième édition de Monaco pour l’Emploi, un pari réussi

Le Forum de l’Emploi de Monaco s’est tenu ce vendredi 16 février, toute la journée.

Ce 16 février, l’événement attendait au moins 3 000 personnes. Dans un format élargi, le concept conserve la même vision que la première édition, permettre la rencontre avec les recruteurs et échanger avec eux. Dès vendredi matin, les candidats déambulaient par centaines entre les stands d’entreprises au Forum Grimaldi. Le choix est large, du commerce à la finance en passant par l’hôtellerie et le BTP, au total 120 entreprises sont présentes.

Après le succès du forum test de septembre 2023, cette réédition, initiée par le Gouvernement Princier, concrétise la volonté et le besoin de recrutement en Principauté. « La problématique de recrutement touche tous les secteurs d’activité » constate Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Il justifie également de « positionner le forum en février pour recruter des saisonniers » et ajoute « la masse salariale [de Monaco] augmente de 20 % pendant la période estivale ».

Une ambiance de satisfaction

Candidats et recruteurs se réjouissent de pouvoir participer à ce Forum de l’Emploi. Dans un cadre simpliste, propice à l’échange, les lieux portent une atmosphère de bienveillance. « Ce forum casse les barrières avec les entreprises » observe Caroline, en recherche d’emploi dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. « Les échanges avec les recruteurs sont plus spontanés, j’ai pu déposer cinq CV, et ici, j’ai vraiment l’impression d’être considérée, à la différence d’une candidature par Internet » soutient la jeune femme, en attendant de rencontrer un autre recruteur. De son côté Mathieu, soutient cet avis et constate « des entreprises très réceptives et très bienveillantes ».

Du côté des recruteurs, la satisfaction se manifeste également dans leurs paroles. « Beaucoup ont une vraie motivation pour rejoindre des entreprises, trouver un travail de saison et peut-être sur du plus long terme, et on a reçu pas mal de CV donc c’est plutôt encourageant » félicite Guillaume Rapin, directeur général du Novotel Monte-Carlo, seulement 1h30 après l’ouverture du salon.

Hétéroclite, maître mot de ce forum

À la recherche d’un emploi ou simplement curieux, ils sont plusieurs milliers à s’être donné rendez-vous au Grimaldi Forum. Monaco pour l’emploi offre l’occasion à chacun de trouver son bonheur. Dans les allées, les profils sont très variés. Certains se destinent à un seul secteur, d’autres sont indécis, mais qu’ils aient la vingtaine ou la cinquantaine, ils constatent le large panel de domaine d’activités.

Thibault l’affirme, « c’est toujours intéressant de rester ouvert », lui occupe déjà un emploi de commercial, mais en France. Il est ici pour se faire « une idée globale du marché du travail à Monaco… purement par curiosité ». Thibault ajoute « mon but, c’est d’aller voir un peu partout, je regarde les entreprises, à l’affût d’une potentielle opportunité ».

Contrairement à Thibault, « Après avoir beaucoup démarché sur Nice, où il n’y a pas d’emploi pour l’instant, je suis venu voir ce qui était proposé ici » indique Mathieu, à 37 ans. Il recherche dans le domaine du sport et de la danse. Il affirme que le « forum est bien organisé, et ajoute, il y a pas mal de secteurs différenciés, c’est super intéressant, ça nous permet d’avoir accès à des domaines auxquels on ne se serait pas intéressé ».

Dès le matin, les candidats se sont présentés par centaines aux entreprises – © Monaco Tribune

Ce sentiment se retrouve à de nombreux stands, notamment au « coaching professionnel » où se présente Melissa Fratacci, du Département des Affaires Sociales et de la Santé. « Ici, on les [les candidats] accompagne sur la rédaction de leur CV et lettre de motivation et les manières de candidater à Monaco » décrit-elle. « On a beaucoup de demandes différentes », à ce stand, pointe, des chercheurs étrangers, des profils souhaitant changer de voix ou encore des étudiants.

Du côté des entreprises, le recrutement est aussi varié. Beaucoup d’entre elles proviennent de secteurs en manque d’effectif comme la restauration, l’hôtellerie, ou le BTP. Au stand Vinci, Alice Nannini et Eric Durandy l’affirment, « il y a une pénurie dans le BTP ». Le géant français recherche différents profils, et offre également une certaine perspective carrière. « Sur des petits chantiers, on peut embaucher des jeunes puis les faire évoluer… » expliquent-ils.

En revanche d’autres grandes entreprises ont saisi l’occasion de ce forum pour venir « prendre la température ». Deux responsables de grandes marques du groupe LVMH se sont déplacés dans un objectif un peu différent. Aurélie Teissier-Michet, DRH pour les magasins Louis Vuitton en France et Monaco est venue « essentiellement pour pouvoir connecter avec le réseau… mais aussi l’écosystème d’entreprises et de partenaire sur la ville ». Elle constate d’ailleurs un « écosystème particulièrement riche à Monaco avec un rayonnement international » qui permet une concentration de talents en Principauté.