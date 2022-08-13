После многолетних судебных процессов, предстоящая апелляция может закончить тяжбу между братьями.

По данным издания Bloomberg житель Монако Манфреди Лефевр д’Овидио замешен в деле по наследству. Его итальянский брат Франческо еще 20 лет назад оспаривал собственность на семейный холдинг, владеющий, кроме всего прочего, круизной компанией Silversea Cruises, базирующейся в Монако.

Манфреди Лефевр – магнат люксовых круизов

Итальянско-монакский бизнесмен заработал целое состояние во главе объединения Heritage. Он быстро оставил университетские аудитории и начал работать со своим отцом Антонио на семейном предприятии (Silversea Cruises), за которое сегодня и идет спор.

Еще во главе с его отцом предприятие чувствовало себя очень даже неплохо, но Манфреди развил его и превратил в процветающую марку люксовых круизов. Сегодня, стоя во главе объединения Heritage, Манфреди смело инвестирует в различные компании, в частности, специализирующиеся на люксовом отдыхе, как туристическое агентство Abercrombie & Kent, предлагающее сафари за более чем 20 000 долларов. С недавнего времени он участвует в развитии возобновляемых энергоресурсов вместе с бывшим банкиром Barclays и председателем правления Telecom Italia.

На основании судебных документов его старший брат Франческо, преподаватель истории в университете, утверждает, что владеет 52% холдинга. В 2001 году братья нашли консенсус. По заключенному договору Франческо получал холдинг и собственность в Риме, а Манфреди – круизный бизнес.

Но в 2008 году Франческо заявил, что сделка прошла не так, как намечалось. Со своей стороны Манфреди ответил, что сделка была заключена по обоюдной договоренности. Дело было вновь поднято в Италии, и Франческо потребовал половину компании Silversea Cruises или 52% от ее биржевой котировки, т. е. около 800 миллионов евро.

После первого отклонения иска, в 2018 году итальянский Верховный апелляционный суд нашел изъяны в решении, вынесенном в пользу Манфреди. Адвокаты Франческо отказались от комментариев по этому делу. А адвокаты Манфреди уверяли, что «Манфреди полностью соблюдал условия договора с братом […] и что требование возмещения убытков совершенно не обоснованно».

Прежде Франческо уже безуспешно возбуждал дела в Греции и Германии с той же целью – завладеть семейной компанией Silversea Cruises. В том же ключе в мае этого года он подал в суд на компанию Royal Caribbean в Майями. В июне американская компания, нынешний владелец Silversea, попросила суд отклонить иск, заявив, что это «попытка обойти итальянскую правовую систему».

Это дело должно закончиться в декабре по итогам судебного процесса в Болоньи.