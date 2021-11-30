В течение двух месяцев аэропорт «Ницца — Лазурный берег будет тестировать бесконтактные пункты регистрации, которые обеспечат безопасность во время пандемии коронавируса.

С 6 декабря пассажирам больше не нужно проходить через стойки регистрации перед полетом. На протяжении двух месяцев аэропорт Ниццы будет тестировать систему бесконтактной регистрации.

Пункты нового типа, разработанные в партнерстве с компанией Easier, позволяют сканировать QR-код для регистрации прямо со смартфона. Не стоит переживать за безопасность личных данных: при регистрации создается частное Wi-fi соединение, которое разрывается сразу после регистрации или через 20 секунд бездействия.

Эпидемиологическая безопасность — приоритет аэропорта Ниццы

Ожидается, что инновационная система еще больше улучшит меры эпидемиологической безопасности в аэропорту Ниццы, чьи усилия в этом направлении уже отмечены международным сертификатом ACI Health Accreditation.

«Мы убеждены, что эпидемиологическая безопасность останется одним из главных приоритетов воздушного транспорта в будущем, и мы намерены сделать все возможное, чтобы повысить доверие пассажиров, наземного и летного персонала и всех тех, кто работает на нашей платформе», — говорит глава совета директоров «Aéroports de la Côte d’Azur» Франк Голднадель (Franck Goldnadel).

Помимо активной борьбы с пандемией коронавируса, аэропорт также работает над футуристическими проектами, такими как долгожданный Urban Blue (создание вертипорта для электрических самолетов вертикального взлета).