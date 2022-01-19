Аэропорт Ниццы обнародовал годовой отчет за 2021 год на предмет пассажирооборота и устойчивого развития.

В январе 2022 года аэропорты Французской Ривьеры представили свои годовые отчеты за прошедший год. Следует отметить, что, несмотря на то, что пассажиропоток значительно снизился в условиях пандемии, они все же продолжили формирование перспективного и новаторского подхода, направленного на сокращение выбросов углекислого газа.

По сравнению с 2020 годом, когда пассажирооборот снизился на 50,9% на внутренних рейсах и на 77,7% на международных рейсах, объем нынешних авиаперевозок вновь набирает обороты. Аэропорт Ниццы обслужил 6,54 млн пассажиров, что на 45% больше, чем в 2019 году, а также объявил о регулярном развитии новых воздушных сообщений.

«Рост пассажирооборота свидетельствует о привлекательности нашего региона и о доверии авиакомпаний и самих пассажиров нашей антикоронавирусной политике», – отмечает Франк Голднадель (Franck Goldnadel), председатель совета директоров ассоциации Аэропортов Лазурного берега.

Основная задача – сокращение выбросов углекислого газа

Несмотря на трудности, связанные с продолжающейся пандемией, аэропорт не забывает о поставленных целях в области устойчивого развития. Аэропорты Ниццы, Канн и Сен-Тропе – единственные аэропорты во Франции, получившие аккредитацию на выбросы углекислого газа Airport Carbon Accreditation уровня 4+.

Это означает, что аэропорту удалось снизить выбросы углекислого газа (-4,4%) и добиться их частичной нейтрализации благодаря, в частности, установке растительных поглотителей углерода. «Достижение аккредитации Airport Carbon Accreditation уровня 4+ – это не пускание пыли в глаза относительно наших целей в борьбе за охрану окружающего мира. Это движение вперёд, и поэтому мы хотим стать ведущей лабораторией в этой области», – делится Франк Голднадель.

Аэропорты Французской Ривьеры также принимают активное участие в развитии авиации будущего. В 2021 году Князь Монако Альбер II стал первым главой государства, совершившим полет на электросамолете из аэропорта Ниццы. По прогнозам, этот тип самолета будет все чаще встречаться в летных клубах.

Также в 2021 году впервые состоялось еще оно событие в области устойчивого развития: во время коммерческого рейса авиакомпании Air France из Ниццы в Париж было использовано 30% биотоплива. «В будущем самолеты с низким уровнем загрязняющих выбросов станут для нас нормой», – говорит председатель совета директоров ассоциации Аэропортов Лазурного Берега.