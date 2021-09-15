











Князь Альбер II вошел в историю, совершив полет на полностью электрическом самолете 14 сентября.

«Это был прекрасный полет», — сказал Альбер II, выходя из самолета. Князь горд тем, что стал частью новой истории авиации. Князя Монако пригласили совершить 30-минутный полет на Velis Electro. Это единственный самолет, сертифицированный Европейским агентством авиационной безопасности (EASA), который работает исключительно на электричестве. Самолет совершил полет из Монако в аэропорт «Ницца — Лазурный берег» и обратно. Князь Монако получил приглашение от Рафаэля Домьяна (Raphaël Domjan) , основателя проекта SolarStratos, пилота и автора первого кругосветного проекта на солнечной энергии.

© Фонд PlanetSolar

© Фонд PlanetSolar

© Фонд PlanetSolar

Шаг в эко-будущее

Князь Альбер II стал первым членом Княжеской семьи, совершившим полет на электрическом самолете. Это положило начало экологически устойчивым изменениям. «Возможно, это произойдет не завтра и не послезавтра, но я думаю, что в долгосрочной перспективе электрическая авиация возьмет свое», — сказал он. «Это здорово — летать, не выбрасывая CO2. Развитие электрической авиации должно продолжаться, чтобы в полеты завтрашнего дня можно было интегрировать использование электродвигателей, независимо от того, питаются ли они от батареи или топливного элемента», — добавил Князь Монако.

С этим мнением согласен председатель Совета директоров аэропортов Лазурного берега Франк Голднадель (Franck Goldnadel). «Будущее авиации — в большей энергетической эффективности. Это наше обязательство перед регионом и будущими поколениями», — сказал он.