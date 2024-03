Le yachting de demain mis à l’honneur au Yacht Club de Monaco

Le Yacht Club de Monaco a accueilli la 2e édition du Monaco Smart Yacht Rendezvous, soutenue par la Fondation Prince Albert II, aux côtés de partenaires majeurs tels que UBS, Sindalah, du chantier naval MB92 Group et de Wider Yachts.

Publicité

Promouvoir les solutions durables et les nouvelles technologies pour l’industrie du yachting, notamment pour les yachts de plus de 24m, tel est l’objectif du Monaco Smart Yacht Rendezvous.

« Les acteurs du secteur doivent initier les progrès technologiques afin de rendre le monde maritime plus durable, a confié Bernard d’Alessandri, Secrétaire général du Yacht Club de Monaco. La mobilisation doit être collective. »

Le Yacht Club de Monaco délivre des prix pour récompenser l’exploration et l’innovation

À travers cet événement de networking et dans le prolongement du Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous (22-23 septembre 2024), l’objectif est de favoriser la transition énergétique et d’encourager des solutions responsables au sein de l’industrie du yachting.

« Naviguer vers un horizon durable dans l’industrie du yachting nécessite non seulement du vent et des voiles, mais aussi de l’innovation et un engagement collectif, a déclaré José Marco Casellini, Directeur général de Monaco Marina Management.

Des innovations scrutées par un jury international

De la conception au démantèlement, chaque décision nous oriente vers un avenir où la conscience rencontre l’excellence. Exploitons l’air du changement et dirigeons notre industrie vers un océan d’actions éthiques et responsables. »

Ces innovations ont été présentées aux membres du jury international composé d’une vingtaine de professionnels de l’industrie et d’investisseurs lors des 149 entretiens en distanciel.

Les participants ont ainsi pu partager leurs expertises pour poser les bases de ce que sera le Smart Yacht de demain lors d’ateliers spécifiques.

Un nouveau ponton à hydrogène dans la marina du Yacht Club de Monaco

« On a besoin de start-ups, on a besoin d’idées, on a besoin de la jeune génération pour changer les erreurs faites par le passé » a rappelé l’explorateur Mike Horn.

Très intéressé par la zone d’exhibition, l’explorateur est ainsi allé à la rencontre des différentes solutions exposées, comme par exemple Beyond the Sea du navigateur Yves Parlier, ou encore Coreod Space, une start-up française qui a présenté son casque de réalité virtuelle alimenté par IA.

Palmarès des Smart Innovative Yacht Awards 2024

Le jury international, composé d’une vingtaine de professionnels du Yachting, mais aussi d’investisseurs, a remis cette année deux Smart Innovative Yacht Awards. La start-up Composite-Recycling et la scale-up Greenboats ont été récompensées.

Guillaume Perben, co-fondateur et Directeur général de Composite-Recycling. «Nous recyclons des matériaux composites qui servent à fabriquer des bateaux et des éoliennes et nous leur permettons de devenir de nouveaux bateaux, de sorte que nous fermons la boucle des matériaux constitutifs. Nous sommes très heureux d’avoir remporté ce prix pour le travail que nous faisons sur le recyclage des bateaux et pour rendre la navigation de plaisance durable et quelque chose qui ne nuit plus à l’environnement. »

Loris Schimanski, Business developper chez Greenboats : «Nous sommes ravis d’avoir remporté ce prix et d’avoir été reconnus par tous ces géants de l’industrie. Ces dernières années, nous avons travaillé d’arrache-pied dans le domaine de la recherche et du développement pour tenter de mettre au point des fibres capables de rivaliser avec les fibres de verre et, mieux encore, d’être plus légères. Il s’agit d’une solution basée sur des panneaux qui peut être mise en œuvre plus facilement dans les grands chantiers navals afin de réduire l’empreinte carbone. »