Un nouveau ponton à hydrogène dans la marina du Yacht Club de Monaco

La SBM Offshore a inauguré le premier ponton à hydrogène vert lundi 19 février.

En vous baladant dans la marina du Yacht Club de Monaco, vous apercevrez certainement un petit engin flottant un peu particulier. Recouvert de panneau solaire, ce ponton produit de l’hydrogène vert à partir de sources renouvelables. Lors de la Monaco Energy Boat Challenge, l’équipe SBM E-Racing utilisera l’hydrogène fabriqué.

Ce prototype « capture l’énergie solaire » et la stocke « pour pouvoir produire la nuit et convertir en électricité ». L’énergie électrique alimente ensuite « un électrolyseur qui casse la molécule d’eau pour faire de l’hydrogène et un compresseur qui comprime cet hydrogène dans des bouteilles », explique Patrick Ferri, Chef de projet de la SBM Offshore à Monaco Info.

L’innovation se compose de quatre éléments principaux, les panneaux solaires, les batteries, le catalyseur et un compresseur – ©Monaco Tribune

Cette innovation s’inscrit dans une volonté de la SBM Offshore « d’être acteur de la transition énergétique » se réjouit Francesco Prazzo, Directeur Général de la SBM Offshore. « On est une compagnie dans le secteur des énergies traditionnelles depuis déjà plusieurs années. On a commencé à développer des produits dans ce secteur [les énergies renouvelables] et donc on est pleinement dans une phase d’étude de toutes les nouvelles énergies qui puissent en faire partie » ajoute-t-il à la télévision d’État.

Innovation. Vers des marinas vertueuses à Monaco et dans le monde ?

Le développement de ces inventions high-tech adhère à la volonté de la Principauté et son engagement dans la transition énergétique. « Monaco est toujours à la pointe de la technologie et essaye de contribuer au développement du yachting » félicite Bernard d’Alessandri, Secrétaire et Directeur Général du Yacht Club de Monaco.