11e Monaco Energy Boat Challenge : quelles seront les équipes présentes cette année ?

Organisé du 1er au 6 juillet par le Yacht Club de Monaco, en partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, le Monaco Energy Boat Challenge accueillera cette année 21 équipages.

Évènement devenu incontournable, le Monaco Energy Boat Challenge, qui s’inscrit dans la démarche « Monaco, Capital of Advanced Yachting », réunit les principaux acteurs de l’industrie et l’avenir de l’ingénierie autour du thème de la propulsion alternative et de la durabilité.

En rassemblant à la fois des bateaux déjà commercialisés ou sur le point de l’être, ainsi que des prototypes, « ce rendez-vous est placé sous le signe de la recherche et du développement en open source, sous forme d’épreuves nautiques, de tech talks et de conférence et vise à soutenir le développement de la transition énergétique pour construire le yachting de demain » comme le précise Bernard d’Alessandri, secrétaire général du Yacht Club de Monaco.

L’hydrogène sera à l’honneur

Cette année encore, aux côtés des prototypes des catégories Solar et Sealab, les équipes de la classe Energy se préparent à rivaliser à Monaco avec leurs homologues du monde entier.

Au total, 21 universités de renom ont été sélectionnées pour l’édition 2024, parmi lesquelles figurent l’University of Cambridge, la Pontifical Catholic University of Chile, le Politecnico di Milano ou encore la Technical University of Berlin.

Le Yacht Club de Monaco met en avant le yachting durable

Au total, ce sont 14 nations qui seront représentées, avec la présence du Canada, de la Croatie, du Pérou, mais aussi du Chili et de la Chine, sans oublier Monaco.

Parmi l’ensemble des équipes utilisant des propulsions électriques, une montée de l’utilisation de l’hydrogène comme moyen de stockage d’énergie est à souligner, avec 10 projets qui présenteront des technologies hybrides à base d’hydrogène, tandis que les 11 autres opteront pour un stockage d’énergie à 100% par batterie Lithium-Ion.