En Lamborghini, Lando Norris fait sensation sur la Place du Casino de Monaco

Pilote de Formule 1 chez McLaren et résident monégasque, le Britannique a attiré tous les regards en arrivant à bord de sa Lamborghini Urus.

Avec son bonnet blanc et son SUV immatriculé L4-15, où « L4 » correspond à l’initiale de Lando et à son numéro de course, tandis que « 15 » désigne le numéro de l’unité de sa voiture, le pilote s’est rapidement fait remarquer sur la Place du Casino.



La Lamborghini Urus est l’une des voitures les plus puissantes du marché, elle compte 666 chevaux au compteur. Cette dernière atteint le 0 à 100 kilomètres/heure en 3,3 secondes et peut rouler à une vitesse maximum de 305 kilomètres/heure.

« J’ai plus peur sur la route que dans une voiture de course »

Le vice-champion du monde de Formule 1 qui compte 4 victoires et 13 podiums sur la dernière saison (une victoire de plus que Charles Leclerc) possède une grande collection de voitures qu’il n’aime pas exposer.

Comme il l’a indiqué dans le podcast That Peter Crouch, il est beaucoup moins à l’aise sur route classique que sur un circuit : « J’ai plus peur sur la route que dans une voiture de course ».

Figure de proue de cette collection, sa splendide Ferrari F40, qui a fait le tour des réseaux sociaux récemment, est une véritable star.

Pilote Mclaren depuis 2017 en tant que membre de leur programme de jeunes pilotes, il est passé titulaire en 2019 en Formule 1 aux côtés de Carlos Sainz. Il possède ainsi une MClaren 765 LT Spider d’une valeur de 940 000$ et une McLaren 570S évaluée elle à 510 000$.

Lando Norris arrivant aux abords du Casino lors du Grand Prix de Monaco © ACM

Selon le site Exclusivecarregistry, le pilote est également le propriétaire d’une Porsche Carrera GT ainsi que d’une Lamborghini Miura bleu nuit.