Lando Norris dà spettacolo nella piazza del casinò di Monaco con la sua Lamborghini

Pilota di Formula 1 per McLaren e residente monegasco, Norris ha fatto girare la testa ai passanti a bordo della sua Lamborghini Urus.

Con il suo cappellino bianco e il SUV immatricolato L4-15, dove “L4” sta per l’iniziale di Lando e il suo numero in gara, mentre “15” indica il numero di unità della sua auto, il pilota si è subito fatto notare a Place du Casino.

“Ho più paura per strada che su un’auto da corsa”

Il vice campione del mondo di Formula 1, con all’attivo 4 vittorie e 13 podi nell’ultima stagione (una vittoria in più di Charles Leclerc), possiede un vasto parco macchine che va fiero di sfoggiare.

Come ha detto nel podcast That Peter Crouch, si sente meno a suo agio in strada che su un circuito: “Ho più paura per strada che su un’auto da corsa”.

Fiore all’occhiello della sua collezione è la splendida Ferrari F40, che è andata di recente virale sui social diventando una vera star.

Incidente della Ferrari F40 di Lando Norris a Monaco: il video dello schianto

Pilota Mclaren dal 2017 all’interno del programma per giovani piloti, è passato alla Formula 1 nel 2019 al fianco di Carlos Sainz. Possiede anche una MClaren 765 LT Spider, del valore di 940.000 dollari, e una McLaren 570S, del valore di 510.000 dollari.

Lando Norris nei pressi del Casinò durante il Gran Premio di Monaco © ACM

Secondo il sito Exclusivecarregistry, il pilota è anche il proprietario di una Porsche Carrera GT e di una Lamborghini Miura blu notte.