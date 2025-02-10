Ландо Норрис производит сенсацию на Lamborghini на площади Казино в Монако

Пилот «Формулы-1» команды McLaren и резидент Монако, британец привлёк всеобщее внимание, подъехав к площади на своем Lamborghini Urus.

Водитель в белой кепке на внедорожнике с номерным знаком L4-15, где «L4» соответствует инициалам Ландо и его гоночному номеру, а «15» обозначает номерной знак его автомобиля, быстро привлек внимание публики на площади Казино.

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«На дороге мне страшнее, чем в болиде»

Вице-чемпион мира Формулы-1, на счету которого 4 победы и 13 подиумов в прошлом сезоне (на одну победу больше, чем у Шарля Леклера), имеет большую коллекцию автомобилей, которые он не любит выставлять напоказ.

Как он заявил в подкасте That Peter Crouch, он чувствует себя менее комфортно на обычной дороге, чем на гоночной трассе: «На дороге мне страшнее, чем в болиде».

Главной звездой этой коллекции является его великолепный Ferrari F40, который в последнее время стал объектом обсуждений в социальных сетях.

В Монако разбился Ferrari F40 Ландо Норриса: видео крушения

С 2017 года он выступает за McLaren в качестве участника программы молодых пилотов, а в 2019 году становится официальным участником Формулы-1 вместе с Карлосом Сайнсом. Он владеет McLaren 765 LT Spider стоимостью 940 000 долларов и McLaren 570S стоимостью 510 000 долларов.

Ландо Норрис у Казино во время Гран-при Монако © Автомобильный клуб Монако

По данным сайта Exclusivecarregistry, водитель также владеет Porsche Carrera GT и Lamborghini Miura темно-синего цвета.