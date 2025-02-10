Ландо Норрис производит сенсацию на Lamborghini на площади Казино в Монако
Пилот «Формулы-1» команды McLaren и резидент Монако, британец привлёк всеобщее внимание, подъехав к площади на своем Lamborghini Urus.
Водитель в белой кепке на внедорожнике с номерным знаком L4-15, где «L4» соответствует инициалам Ландо и его гоночному номеру, а «15» обозначает номерной знак его автомобиля, быстро привлек внимание публики на площади Казино.
«На дороге мне страшнее, чем в болиде»
Вице-чемпион мира Формулы-1, на счету которого 4 победы и 13 подиумов в прошлом сезоне (на одну победу больше, чем у Шарля Леклера), имеет большую коллекцию автомобилей, которые он не любит выставлять напоказ.
Как он заявил в подкасте That Peter Crouch, он чувствует себя менее комфортно на обычной дороге, чем на гоночной трассе: «На дороге мне страшнее, чем в болиде».
Главной звездой этой коллекции является его великолепный Ferrari F40, который в последнее время стал объектом обсуждений в социальных сетях.
С 2017 года он выступает за McLaren в качестве участника программы молодых пилотов, а в 2019 году становится официальным участником Формулы-1 вместе с Карлосом Сайнсом. Он владеет McLaren 765 LT Spider стоимостью 940 000 долларов и McLaren 570S стоимостью 510 000 долларов.
По данным сайта Exclusivecarregistry, водитель также владеет Porsche Carrera GT и Lamborghini Miura темно-синего цвета.