В Монако разбился Ferrari F40 Ландо Норриса: видео крушения

Суперкар стоимостью 1,5 миллиона евро пилота Формулы-1 и резидента Монако Ландо Норриса попал в аварию на авеню д’Ажерболь. Самого пилота за рулем не было.

В начале января Ferrari F40 Ландо Норриса попал в аварию на авеню д’Ажерболь, направляясь в сторону отеля Maybourne Riviera со стороны Монако. Инцидент мог перерасти в трагедию, но, к счастью, он не повлек за собой травм и не затронул другие транспортные средства. Пилота McLaren, отдыхавшего в Дубае в Новый год, в момент происшествия за рулем не было.

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Купленный в прошлом году почти за 1,5 миллиона евро, F40 потерял управление на выходе из крутого поворота недалеко от Монако. На видео, первоначально опубликованном в TikTok пользователем Thanosofmonaco, показано, как автомобиль вращается перед столкновением с ограждением. Хотя инцидент на прямом участке дороги впечатляет, ущерб кажется относительно небольшим, в основном – в задней части автомобиля.

F40 мощностью 471 лошадиных сил и двигателем V8 с двойным турбонаддувом – внушительный болид, требующий мастерства вождения. Отсутствие какой-либо электронной помощи, такой как система стабилизации, затрудняет вождение, особенно для тех, кто не привык к особенностям этой модели, таким как время отклика турбонаддува.

Несмотря на силу удара, Ferrari F40 легко поддастся ремонту. Модель отличается изготовленными на заказ дисками Enkei в стиле редчайшей версии F40 LM – деталь, которая придает еще больше престижа этому и без того легендарному болиду. Это не первый случай, когда F40 терпит крушение в Монако: пять лет назад еще один экземпляр был полностью уничтожен пожаром.

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