Incidente della Ferrari F40 di Lando Norris a Monaco: il video dello schianto

La supercar da 1,5 milioni di euro del pilota di Formula 1 e residente monegasco Landro Norris è stata protagonista di un incidente in Avenue d’Agerbol. Il pilota, però, non era al volante.

All’inizio di gennaio, la Ferrari F40 di Lando Norris è stata coinvolta in un incidente sull’Avenue d’Agerbol, mentre si recava da Monaco all’Hotel Le Maybourne Riviera. Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia, ma che fortunatamente non ha causato feriti e non ha coinvolto altri veicoli. Il pilota della McLaren era in vacanza a Dubai per festeggiare il nuovo anno: non era lui al volante al momento dell’accaduto.

Acquistata lo scorso anno per quasi 1,5 milioni di euro, la F40 ha perso il controllo all’uscita di una curva stretta vicino a Monaco. Un video originariamente condiviso su TikTok da Thanosofmonaco mostra l’auto che perde il controllo e poi colpisce il guardrail.

Sebbene l’incidente sia stato notevole per un rettilineo del genere, i danni sembrano essere stati relativamente limitati, concentrandosi per lo più alla parte posteriore del veicolo. Nonostante la violenza dell’impatto, le riparazioni della Ferrari F40 non dovrebbero essere problematiche.

Con i suoi 471 cavalli alimentati da un motore V8 biturbo, la F40 è un’auto tanto incredibile quanto difficile da guidare. L’assenza di assistenza elettronica, come il controllo di stabilità, la rendono un’auto non proprio semplice da gestire, soprattutto per chi non ha familiarità con le sue peculiarità, come il tempo di risposta dei turbocompressori.

Il modello si distingue per i cerchi Enkei su misura, ispirati alla rarissima versione F40 LM, un dettaglio che aggiunge ancora più prestigio a questa vettura già leggendaria. Non è la prima volta che una F40 si ritrova coinvolta in un incidente a Monaco: cinque anni fa, un altro modello è andato completamente distrutto in un incendio.

