Il Principe Alberto II ha testato un’auto da corsa a idrogeno

La “Pioneer 25” è un’auto da corsa alimentata a idrogeno sviluppata da Extreme H.

Martedì 3 dicembre, all’Hôtel Hermitage, Il Principe Alberto II ha inaugurato il terzo Monaco Hydrogen Forum mettendosi al volante della “Pioneer 25”: un’auto da corsa a idrogeno sviluppata da Extreme H.

Dopo una sessione di allenamento con la pilota britannica Catie Munnings, il Sovrano ha guidato il prototipo a zero emissioni per le strade del Principato, da Place du Palais al quartiere di Monte Carlo.

Un’innovazione tecnologica pensata per le corse automobilistiche

La “Pioneer 25”, alimentata da una cella a combustibile a idrogeno da 75 kW, offre prestazioni impressionanti, raggiungendo da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Il veicolo rappresenta un importante passo avanti nell’automobilismo sostenibile.

È stata anche l’occasione per ribadire il suo impegno a favore delle energie rinnovabili: “L’idrogeno rappresenta una strada essenziale per un futuro sostenibile, fornendo soluzioni concrete per la riduzione delle emissioni in molti settori”.

Extreme H, in programma per il 2025, sarà il primo campionato mondiale di automobilismo alimentato esclusivamente a idrogeno. Un evento che segna l’inizio di una nuova generazione di competizioni, in grado di coniugare prestazioni e rispetto per l’ambiente.

