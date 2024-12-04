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Князь Альбер II испытал гоночный автомобиль на водороде

Автор: Estelle Imbert
Опубликовано 4 декабря 2024
Monaco Hydrogen Forum Prince Albert II
Князь прокатился по Княжеству на одноместном автомобиле, оснащенном водородным двигателем © Микаель Алези, Аксель Бастелло, Фредерик Небенже (Michael Alesi, Axel Bastello, Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец
Автор: Estelle Imbert
- 4 декабря 2024

«Pioneer 25» – гоночный автомобиль c водородным двигателем, спроектированный компанией Extreme H.

Во вторник, 3 декабря, в отеле Hermitage Князь Альбер II  провел инаугурацию третьего форума Monaco Hydrogen Forum, сев за руль «Pioneer 25», гоночного автомобиля на водородном двигателе, разработанного компанией Extreme H.

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Monaco Hydrogen Forum
© Микаель Алези, Аксель Бастелло, Фредерик Небенже (Michael Alesi, Axel Bastello, Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

После короткой тренировки с британским водителем Кэти Маннингс Князь проехался по улицам Княжества, от Дворцовой площади до квартала Монте-Карло, на этом прототипе с нулевым уровнем выбросов.

Monaco Hydrogen Forum
Князь Альбер II облачился в пилота © Микаель Алези, Аксель Бастелло, Фредерик Небенже (Michael Alesi, Axel Bastello, Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

Князь Альбер II: «что хорошо для планеты, – хорошо и для инвесторов»

Технологическая инновация в автоспорте

«Pioneer 25» оснащён водородным топливным элементом мощностью 75 кВт, он показывает впечатляющие характеристики: разгон от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды. Автомобиль воплощает собой крупный прорыв в области экологически чистых автогонок.

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Этот момент также стал для Князя возможностью подтвердить свою приверженность возобновляемым источникам энергии: «Водород представляет собой важный путь к устойчивому будущему, предлагая конкретные решения по сокращению выбросов во многих секторах.»

Monaco Hydrogen Forum
Прогон позволил Князю проверить замечательные характеристики этого гоночного автомобиля © Микаель Алези, Аксель Бастелло, Фредерик Небенже (Michael Alesi, Axel Bastello, Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

Extreme H в 2025 году станет первым чемпионатом мира по автоспорту исключительно на водородном топливе. Это событие знаменует собой начало соревнований нового поколения, сочетающих в себе производительность и уважение к окружающей среде.

Monaco Hydrogen Forum

Monaco Hydrogen Forum

Monaco Hydrogen Forum

Monaco Hydrogen Forum

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Monaco Hydrogen Forum
© Микаель Алези, Аксель Бастелло, Фредерик Небенже (Michael Alesi, Axel Bastello, Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

Водород – двигатель будущего автоспорта? H24EVO представлен в Монако