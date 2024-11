L’hydrogène, futur moteur du sport automobile ? La H24EVO se dévoile à Monaco

Le sport automobile s’engage dans la transition énergétique avec la technologie hydrogène notamment. L’Automobile Club de l’Ouest, en partenariat avec H24Project, propose ainsi MissionH24. Ce programme a exposé la H24EVO au salon EVER Monaco qui s’est déroulé les 13 et 14 novembre derniers.

L’Automobile Club de l’Ouest (ACO) et H24Project poursuivent leur mission de pionniers en matière de sport automobile durable avec MissionH24. Ce programme ambitieux était dernièrement au cœur de l’événement EVER Monaco, un salon de référence dédié aux nouvelles énergies et à la mobilité zéro émission, qui s’est tenu au Grimaldi Forum.

Publicité

L’objectif ? Développer et promouvoir l’hydrogène dans la compétition automobile et créer à l’horizon 2028 une classe dédiée aux prototypes hydrogènes aux 24 Heures du Mans et dans le Championnat du monde d’endurance de la FIA.

Ce prototype qui incarne l’avenir de la mobilité zéro émission est destiné à décarboner les 24 Heures du Mans © Monaco Tribune / Anaïs Riu

La H24EVO : un prototype de demain déjà en action

Sur le stand 12 du salon EVER Monaco, MissionH24 expose la H24EVO, un prototype électrique à hydrogène, propulsé par une pile à combustible. « Actuellement ce que vous voyez, c’est une maquette. La vraie voiture est en construction, elle est prévue pour être présentée à l’événement des 24 Heures du Mans en juin 2025 » explique Noémie Helbert, Responsable Communication de MissionH24.

Cette technologie permet à la voiture de générer sa propre électricité sans émission polluante. Le seul rejet ? De l’eau. Une avancée significative pour une mobilité zéro émission, répondant aux enjeux environnementaux et sanitaires actuels.

« La voiture récupère l’oxygène qui est présent dans l’air, qui ensuite rejoint l’hydrogène qu’il y a dans la pile à combustible. Cette rencontre va créer une réaction chimique qui va produire une molécule d’eau ainsi que de l’électricité », nous explique Adrien Tambay, ambassadeur et pilote du programme, champion du monde de la eTouring Car World Cup en 2022 et ancien pilote officiel Audi en DTM.

La H24EVO est une voiture de compétition à la fois innovante et ambitieuse. Grâce à sa pile à hydrogène, elle génère de l’électricité pour alimenter son moteur électrique, tout en émettant peu de bruit et de vibrations.

© Monaco Tribune / Anaïs Riu

Un projet soutenu par les grands noms du sport automobile

MissionH24 incarne un véritable écosystème de transition énergétique, de la production de l’hydrogène à son exploitation en compétition. L’objectif est clair : introduire l’hydrogène dans le sport automobile du futur, pour un impact positif pour la planète. « Nous agissons comme une voiture laboratoire qui prépare l’arrivée de cette nouvelle catégorie », précise Noémie Helbert.

En attendant, la H24EVO, comme la H24 en 2022, participera à des courses en Michelin Le Mans Cup, aux côtés de voitures thermiques. Ces compétitions permettent de tester la technologie dans des conditions réelles, tout en contribuant à l’avancement de la fiabilité, de la sécurité et des performances.

Coéquipiers d’Adrien Tambay, le pilote français de Formule E et du WEC Norman Nato ainsi que le pilote monégasque d’Endurance Stéphane Richelmi, soutiennent fièrement le projet et se montrent optimistes. « Le but c’est d’avoir assez de constructeurs pour avoir une catégorie 100% hydrogène. Tant que la voiture est performante, qu’elle va assez vite et qu’elle peut offrir du spectacle en matière de sport automobile, il n’y a pas de raison que ça ne fonctionne pas », expliquent Stéphane et Adrien.

© Monaco Tribune / Anaïs Riu

Les ambitions de MissionH24

L’hydrogène dans le sport automobile ne se limite pas à la simple introduction d’une nouvelle technologie. C’est un projet global, qui a un impact sur toute la chaîne de production et d’exploitation, de l’alimentation énergétique à la conception des véhicules, jusqu’au ravitaillement sur le circuit.

« Nous avons commencé par fiabiliser la technologie et sécuriser la voiture. Aujourd’hui, la priorité est la performance. La H24EVO est plus légère, plus rapide et les réservoirs ainsi que le moteur sont repensés pour offrir une meilleure performance », déclare Noémie Helbert.

© Monaco Tribune / Anaïs Riu

Vers une mobilité zéro émission

Au-delà des performances techniques, MissionH24 incarne une vision de la mobilité durable. L’objectif est d’utiliser la compétition comme un laboratoire pour tester et améliorer la technologie hydrogène, afin de la rendre accessible au grand public dans un futur proche. « Notre rôle est d’introduire l’hydrogène dans la compétition, de le tester dans des conditions extrêmes, et de faire en sorte qu’il devienne une norme dans le sport automobile », conclut Noémie Helbert.

À l’horizon 2028, la H24EVO, ainsi que les autres véhicules développés par d’autres constructeurs, pourraient bien être à l’avant-garde d’un sport automobile transformé, où l’hydrogène se sera imposé comme la solution incontournable pour une mobilité zéro émission, répondant aux enjeux climatiques et sanitaires. « MissionH24 veut faire gagner des secondes à la planète ».

© Monaco Tribune / Anaïs Riu

Transition énergétique : Comment EVER Monaco 2024 compte réinventer la mobilité de demain