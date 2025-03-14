Князь Альбер II отмечает 67-летие! Спортивная страсть Государя — в нашей фотогалерее

Сегодня, 14 марта, Князь Альбер II празднует свой 67-й день рождения. В этот день хочется вспомнить о его давней любви к спорту – увлечении, которое стало не просто хобби, а важной частью его личной жизни и деятельности как Главы государства.

Бобслей — спорт, ставший страстью

Принц Альбер II на Олимпийских играх в Калгари в 1988 году (Фото – все права защищены)

Хотя Князь Альбер II всегда интересовался разными видами спорта, именно бобслей занял особое место в его жизни. Он представлял Монако на пяти зимних Олимпийских играх – от Калгари в 1988 году до Солт-Лейк-Сити в 2002-м, проявив невероятное упорство и преданность этому виду спорта. Однако его вклад в Олимпийское движение не ограничился личными выступлениями: с 1985 года он является членом Международного олимпийского комитета (МОК).

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Князь Альбер II пять раз представлял Монако на Зимних Олимпийских играх в соревнованиях по бобслею: в Калгари (1988), Альбервиле (1992), Лиллехаммере (1994), Нагано (1998) и Солт-Лейк-Сити (2002). (Фото – все права защищены)

Еще до того, как стать главой государства, Альбер II пробовал себя в разных спортивных дисциплинах – легкой атлетике, дзюдо, сквоше и плавании. Он всегда стремился к новым вызовам, а в 2007 году даже принял участие в гребных гонках в порту Монако, продемонстрировав свою любовь к водным видам спорта.

Преданный болельщик ФК «Монако»

22 июня 2024 года Князь Альбер II принял участие в «Празднике спорта», посвященном 100-летнему юбилею ФК «Монако» – важному событию в спортивной истории Княжества. © Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Командные виды спорта всегда были ему близки. Князь Альбер II – давний и искренний болельщик ФК «Монако». Он не раз вспоминал, как в детстве переживал за команду и восхищался ее успехами. Более того, он сам когда-то тренировался в футбольной школе клуба:

Князь Альбер II тепло приветствовал команду БК «Монако» на стадионе «Луи II» в июне 2023 года. © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Князь Альбер II – истинный олимпиец

Спустя 56 лет после своего первого «визита» в Монако в 1968 году олимпийский огонь вновь окажется в руках Князя Альбера II © Княжеский дворец

Олимпийские ценности всегда занимали особое место в жизни Князя. Вместе со своей супругой, Княгиней Шарлен, которая сама является бывшей олимпийской пловчихой, он с энтузиазмом приветствовал факел Олимпийских игр Париж-2024 в Княжестве. Разделить этот торжественный момент с родителями пришли и их дети – Наследный принц Жак и Принцесса Габриэлла.

А накануне церемонии открытия Олимпиады Князь Альбер II и Княгиня Шарлен стали почетными гостями официального ужина, организованного Международным олимпийским комитетом в Пирамиде Лувра.

© Жанн Аккорсини

Гран-при Монако – гордость Княжества

«Формула-1» и Монако – это неразрывные понятия. Гран-при Монако входит в число самых престижных гонок в мире, и каждый год Князь Альбер II с неподдельным интересом наблюдает за соревнованиями.

© Эрик Матон / Княжеский дворец

26 мая 2024 года стал по-настоящему историческим днем для Монако: Шарль Лёклер впервые одержал победу на родной трассе.

Для Князя Альбера II, страстного болельщика, этот момент стал особенно эмоциональным – вручая трофей монегасскому пилоту, он не смог сдержать слёз радости, разделяя восторг с семьей и тысячами зрителей.

Князь Альбер II не смог сдержать слез радости после победы Шарля Лёклера в Гран-при Монако 2024. © Monaco Info – Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали / Фредерик Небенже

© Княжеский дворец

Но автоспорт для Князя – это не только зрелище, но и интерес к передовым технологиям. Недавно он лично протестировал Pioneer 25 – гоночный прототип на водородном топливе – во время ежегодного форума Водородного альянса Монако, подчеркивая свою поддержку экологически чистых инноваций в спорте.

© Княжеский дворец

Стадион «Луи II» отметил 40-летний юбилей в присутствии Князя Альбера II

Монако – Всемирная спортивная столица 2025 года

18 февраля 2024 года Княжество Монако официально получило титул Всемирной спортивной столицы 2025 года – почетное признание его многолетней преданности спорту. Торжественная церемония прошла во Дворце Князей, где Князь Альбер II подписал памятную табличку вместе с представителями правительства и Ассоциации европейских спортивных столиц (ACES). Этот статус стал логичным продолжением спортивной истории Княжества. Благодаря таким знаковым событиям, как Гран-при Монако, теннисный турнир Rolex Masters и этап легкоатлетического чемпионата Herculis, Монако вновь подтвердило свою ведущую роль на международной спортивной арене.

© Княжеский дворец

© Эрик Матон / Княжеский дворец

© Управление по связям с общественностью / Фредерик Небенже

Князь Альбер II неизменно присутствует на крупнейших соревнованиях, поддерживая спортсменов и разделяя с ними важные моменты. © Стефан Маджи / Олимпийский комитет Монако

© Мэрия Монако

Князь Альбер II подписывает памятную доску Спортивных столиц мира