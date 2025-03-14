Князь Альбер II отмечает 67-летие! Спортивная страсть Государя — в нашей фотогалерее
Сегодня, 14 марта, Князь Альбер II празднует свой 67-й день рождения. В этот день хочется вспомнить о его давней любви к спорту – увлечении, которое стало не просто хобби, а важной частью его личной жизни и деятельности как Главы государства.
Бобслей — спорт, ставший страстью
Хотя Князь Альбер II всегда интересовался разными видами спорта, именно бобслей занял особое место в его жизни. Он представлял Монако на пяти зимних Олимпийских играх – от Калгари в 1988 году до Солт-Лейк-Сити в 2002-м, проявив невероятное упорство и преданность этому виду спорта. Однако его вклад в Олимпийское движение не ограничился личными выступлениями: с 1985 года он является членом Международного олимпийского комитета (МОК).
Еще до того, как стать главой государства, Альбер II пробовал себя в разных спортивных дисциплинах – легкой атлетике, дзюдо, сквоше и плавании. Он всегда стремился к новым вызовам, а в 2007 году даже принял участие в гребных гонках в порту Монако, продемонстрировав свою любовь к водным видам спорта.
Преданный болельщик ФК «Монако»
Командные виды спорта всегда были ему близки. Князь Альбер II – давний и искренний болельщик ФК «Монако». Он не раз вспоминал, как в детстве переживал за команду и восхищался ее успехами. Более того, он сам когда-то тренировался в футбольной школе клуба:
Князь Альбер II – истинный олимпиец
Олимпийские ценности всегда занимали особое место в жизни Князя. Вместе со своей супругой, Княгиней Шарлен, которая сама является бывшей олимпийской пловчихой, он с энтузиазмом приветствовал факел Олимпийских игр Париж-2024 в Княжестве. Разделить этот торжественный момент с родителями пришли и их дети – Наследный принц Жак и Принцесса Габриэлла.
А накануне церемонии открытия Олимпиады Князь Альбер II и Княгиня Шарлен стали почетными гостями официального ужина, организованного Международным олимпийским комитетом в Пирамиде Лувра.
Гран-при Монако – гордость Княжества
«Формула-1» и Монако – это неразрывные понятия. Гран-при Монако входит в число самых престижных гонок в мире, и каждый год Князь Альбер II с неподдельным интересом наблюдает за соревнованиями.
26 мая 2024 года стал по-настоящему историческим днем для Монако: Шарль Лёклер впервые одержал победу на родной трассе.
Для Князя Альбера II, страстного болельщика, этот момент стал особенно эмоциональным – вручая трофей монегасскому пилоту, он не смог сдержать слёз радости, разделяя восторг с семьей и тысячами зрителей.
Но автоспорт для Князя – это не только зрелище, но и интерес к передовым технологиям. Недавно он лично протестировал Pioneer 25 – гоночный прототип на водородном топливе – во время ежегодного форума Водородного альянса Монако, подчеркивая свою поддержку экологически чистых инноваций в спорте.
Монако – Всемирная спортивная столица 2025 года
18 февраля 2024 года Княжество Монако официально получило титул Всемирной спортивной столицы 2025 года – почетное признание его многолетней преданности спорту. Торжественная церемония прошла во Дворце Князей, где Князь Альбер II подписал памятную табличку вместе с представителями правительства и Ассоциации европейских спортивных столиц (ACES). Этот статус стал логичным продолжением спортивной истории Княжества. Благодаря таким знаковым событиям, как Гран-при Монако, теннисный турнир Rolex Masters и этап легкоатлетического чемпионата Herculis, Монако вновь подтвердило свою ведущую роль на международной спортивной арене.