В эту субботу на стадионе «Луи-II» престижный международный турнир по регби-7 завершился захватывающим финалом под бдительным надзором княжеской четы, приехавшей отпраздновать спортивный дух и ценности регби.

В эту субботу, 26 апреля, 13-й турнир Святой Девоты завершился убедительной победой клуба «Montpellier Hérault Rugby» над английским клубом «Cobham FC» (2:0). Князь Альбер II и Княгиня Шарлен почтили своим присутствием финал, привнеся княжеский колорит в это неизменное событие в спортивном календаре молодых регбистов.

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Тендай Мтаварира по прозвищу «The Beast», легендарный южноафриканский чемпион мира 2019 года в составе «Springboks», присутствовал на церемонии награждения в качестве покровителя турнира этого года, что укрепило международный престиж мероприятия.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Монако выигрывает трофей Святой Девоты

В кульминационный момент Княгиня Шарлен, президент Монакской федерации регби, вручила сборной Монако трофей Святой Девоты, которым награждается победитель традиционного матча между клубами «Монако» и «Луччиана». Эта символическая встреча, проводимая с 2011 года, укрепляет связи между Княжеством и Корсикой, объединенными историей святой покровительницы.

Международный фестиваль молодых талантов

В этом году в турнире приняли участие 24 команды из 21 страны, что сделало его настоящим спортивным зрелищем мирового масштаба. Помимо соревнований, мероприятие блестяще воплотило в себе ценности регби: дисциплину, толерантность и уважение.

Юный Ксавье Папп, игрок швейцарской команды «Rugby Vaudois», особенно отличился, получив трофей лучшего игрока за свой выдающийся талант и спортивное мастерство.

Начавшись в пятницу с церемонии открытия под руководством Княгини Шарлен, в этом 13-м турнире также были организованы различные инклюзивные мероприятия, такие как «Регби для всех», позволяющие школьникам Княжества и молодым людям с ограниченными возможностями узнать больше об овальном мяче.

На поле, носящем имя наследного принца Жака и принцессы Габриэллы, в течение двух дней проходили захватывающие бесплатные и публичные матчи. Турнир, организованный в партнерстве с Фондом Княгини Монако Шарлен, стал настоящим народным успехом, прославляющим регби во всем его масштабе.