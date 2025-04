La Princesse Charlène lance le 13e Tournoi Sainte Dévote aux côtés d’une légende du rugby

Sous le soleil monégasque, la Princesse Charlène a inauguré vendredi le prestigieux tournoi international de rugby à 7 pour jeunes talents, marquant le début d’un week-end placé sous le signe de l’excellence sportive et de l’inclusion.

Ce vendredi 25 avril, le Stade Louis-II a vibré au rythme de la cérémonie d’ouverture du 13e Tournoi Sainte Dévote. La Princesse Charlène, en sa qualité de Présidente de la Fédération Monégasque de Rugby, a présidé l’événement avec élégance. À ses côtés se tenait Tendai Mtawarira, surnommé « The Beast », légende sud-africaine du rugby mondial et champion du monde 2019 avec les Springboks, qui parraine cette édition.

Le tournoi rassemble cette année 24 équipes représentant 21 nations, offrant un spectacle sportif d’envergure internationale. Parmi les pays participants figurent des puissances rugbystiques comme l’Afrique du Sud, tenant du titre avec ses Blue Bulls, l’Argentine, la Nouvelle-Zélande, mais aussi des nations émergentes comme l’Inde ou l’Équateur.

Crédit photo : Eric Mathon / Palais princier

Au-delà de la compétition, un festival de valeurs

Les premières rencontres se sont déroulées sur des terrains symboliquement baptisés Prince Héréditaire Jacques et Princesse Gabriella, témoignant de l’attachement de la Famille Princière à cet événement soutenu par la Fondation Princesse Charlène de Monaco.

La matinée avait déjà donné le ton avec l’activité « Rugby pour tous », permettant aux enfants scolarisés en Principauté et aux jeunes adultes en situation de handicap de s’initier à ce sport. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large comprenant également le « Rugby Tots » pour les 2-7 ans et un parcours « Ninja Box » inspiré de l’émission « Ninja Warrior ».

Un pont entre Monaco et la Corse

Parmi les moments forts attendus figure le Trophée Sainte Dévote, match traditionnel opposant Monaco à Lucciana (Corse), symbole de l’amitié entre la Principauté et l’île de Beauté, liées par l’histoire de la sainte patronne.

L’événement, gratuit et ouvert au public, se poursuit jusqu’au 26 avril, promettant un week-end riche en émotions sportives et en valeurs partagées : discipline, tolérance et respect, piliers fondamentaux du rugby que la Princesse Charlène s’attache à promouvoir à travers ce tournoi devenu référence dans le calendrier sportif international des jeunes.