Князь Альбер II отпразднует 20-летие своего правления с монегасками на исключительном приеме

Князь отметит два десятилетия своего восшествия на престол, разделив этот исторический момент с жителями Княжества на Дворцовой площади.

Князь Альбер II встретится с монегасками 19 июля в рамках особого вечера с коктейлем с 19:00 до 22:30 на Дворцовой площади. Это событие подчеркивает важность связей между княжеской семьей и Княжеством.

Модернизация и охрана окружающей среды

После восшествия на престол, сменив Князя Ренье III 6 апреля 2005 года, Князь Альбер II преобразил Монако в соответствии со своим видением: «Деньги и добродетель всегда должны сочетаться», заявил он в своей инаугурационной речи в июле 2005 года. Под его руководством Княжество экономически расцвело: ВВП в 2023 году достиг 9,4 млрд евро, увеличившись почти на 50% за десять лет. В то же время Князь Альбер II отличился своей твёрдой приверженностью делу защиты окружающей среды, в частности, созданием своего фонда в 2006 году.

Князь Ренье III – «Князь-строитель», преобразивший Монако

Популярный праздник

2025 год отмечен несколькими важными датами для семьи Гримальди. Из уважения к традиции празднования княжеских юбилеев после 25 лет правления Князь Альбер II отпраздновал свое 20-летие 6 апреля без официальных торжеств. В память о кончине его отца княжеский дворец опубликовал фотографию Князя Ренье III.

Верный духу близости, связывающему его с народом Монако, Князь тем не менее решил отметить эти два десятилетия прямой встречей и тёплым общением со своими согражданами 19 июля.

Помимо 20-летия правления, 1 февраля Княжество также отметило 60-летие принцессы Стефании, младшей сестры Князя.