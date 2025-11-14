Джон Кодвелл — миллиардер, который добился всего сам, и посвятил себя улучшению условий жизни детей по всему миру

В разгар одного из вечеров в октябре 2025 года в парижском отеле Hôtel de Paris Monte-Carlo, один мой давний друг поднял руку, сделав ставку. Это было триста десять тысяч евро за неделю отдыха на яхте. Затем он снова поднял ставку. «Для меня, щедрость людей всегда является кульминацией вечера», — признается британский филантроп. В тот вечер «Бал бабочек» в Монако отпраздновал свой десятый юбилей, и собрал более одного миллиона евро в фонд помощи детей с инвалидностью и аутизмом.

Джон Кодвелл — миллиардер, который самостоятельно заработал своё состояние, и стал одним из самых богатых людей в Соединённом Королевстве. По данным журнала Forbes, на протяжении 25 лет он жертвовал значительную часть своего времени, а также своего колоссального состояния размером 2,8 миллиарда долларов, помогая нуждающимся детям по всему миру.

От Сток-он-Трента до империи телекоммуникаций

Джон Кодвелл родился 7 октября 1952 года в Бирмингеме, а вырос в обычной семье в городе Сток-он-Трент, расположенном в северной части графства Стаффордшир в Англии. Его отец был механиком, и умер, когда Джону было восемнадцать лет, через четыре года после инсульта. У молодого предпринимателя рано проявилась деловая хватка: он продавал рыбакам дождевых червей, которых держал в коробке под кроватью своей матери, а позднее торговал мотоциклетной одеждой с таким успехом, что её производитель в итоге был вынужден отказаться от сотрудничества с ним под давлением своих конкурентов в этой области.

В итоге, бросив учёбу в старших классах ради обучения на инженера в компании Michelin, Кодвелл устроился начальником автомастерской. В 1987 году он увидел новую возможность — мобильные телефоны. Он вложил свои денежные сбережения в двадцать шесть мобильных телефонов Motorola стоимостью 1350 фунтов стерлингов каждый. «В течение первых двух лет компания ежемесячно терпела убытки», — вспоминал он в своём интервью журналу Forbes. Однако упорство окупается.

Вместе со своим братом Брайаном он основал компанию Phones 4U (название которой дословно переводится как «Телефоны для вас»). Компания стала крупнейшим в Великобритании независимым розничным продавцом мобильных телефонов, сеть которого насчитывает более 600 магазинов. Затем оборот компании стремительно вырос: с 13 миллионов фунтов стерлингов в 1991 году до более чем одного миллиарда в 2000 году. В 2006 году Джон продал всю группу компаний Caudwell Group за 1,46 миллиарда фунтов стерлингов. На тот момент компания продавала двадцать шесть мобильных телефонов в минуту.

Найти цель помимо финансовой прибыли

«Когда я добился финансовой стабильности, я понял, что жизнь — это нечто большее, чем материальные вещи и богатство как таковое», — объясняет он. «Деньги позволяют мне совершать очень важные поступки, меняющие жизни людей, и это приносит мне огромное моральное удовлетворение».

В 2000 году, после многих лет поддержки со стороны Национального общества Великобритании по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC), Кодвелл основал благотворительную организацию Caudwell Children, оказывающую помощь детям с инвалидностью. «Я решил создать свою собственную благотворительную организацию, и просто задался вопросом о том, какая сейчас самая актуальная проблема в мире. Для меня это предоставление больным детям такой жизни, которой у них иначе не было бы».

С момента своего основания, организация Caudwell Children оказала поддержку более чем 100 000 детей и подростков, предоставив им услуги на сумму более 45 миллионов фунтов стерлингов. Также организация помогла детям с более чем 650 различными заболеваниями, профинансировав покупку оборудования и лечение, что не всегда может обеспечить Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

© Дети Джона Кодвелла Поп-исполнительница Кайли Миног (Kylie Minogue) и Джон Кодвелл (John Caudwell) © Дети Джона Кодвелла

Среди этих историй выделяется история девочки Тилли. Она была одной из первых среди детей, которым была оказана помощь. Сейчас ей больше двадцать лет. Тилли работает в Лос-Анджелесе и является послом организации — её рисунок бабочки украшает логотип. «Я видел, как её жизнь менялась к лучшему на протяжении многих лет», — вспоминает Кодвелл. Когда Тилли училась в Стэнфорде, Джон ехал рядом с её электрического инвалидного кресла, направляясь за кофе в Starbucks. Без этого кресла у неё «не было бы вообще никакой жизни».

«Что меня всегда поражает в этих детях, так это то, что им ужасно не везло в жизни из-за болезненного организма», — размышляет он. «Что меня действительно поражает, так это то, насколько они сильны морально, и как они справляются с такими болезнями с позитивным настроем и здоровым чувством юмора. Я нахожу это просто захватывающим. Эти дети — настоящее вдохновение».

Монако, Модеста и «Бал бабочек»

Это вдохновение объединяет деятельность Кодвелла и его жены Модесты Вжесняускайте, бывшей литовской олимпийской велосипедистки. С 2015 года пара выполняет свою филантропическую миссию с глубоко укоренившейся духовной концепцией оказания помощи нуждающимся. Вместе со своими двумя детьми, Уильямом и Беллой, они проживают в основном в Великобритании, однако много времени проводят также в Монако.

Традиция проведения ежегодного «Бала бабочек» зародилась в Монако десять лет назад, когда Модеста организовала свой скромный благотворительный велопробег. «Я просто предложил продать один или два стола», — говорит Джон. За первый ужин нам удалось собрать 18 000 евро. На протяжении шести лет Модеста занималась всем этим «практически в одиночку». «Она работала, уставая чуть ли не до смерти», — с гордостью говорит он. «Организация трёхдневной благотворительной велогонки и проведение бала — это просто колоссальный подвиг для одного человека».

Джон Кодвелл и его жена Модеста Вжесняускайте (Modesta Vžesniauskaitė) © Дети Джона Кодвелла

«У нас общие цели», — объясняет Кодвелл. «Мы хотим изменить жизни как можно большего числа детей, а поэтому хотим, чтобы наша благотворительная организация собрала на это как можно больше средств». Разделение этой цели обеспечивает «совершенно иной уровень морального удовлетворения, нежели материальные блага». «Для нас это не настолько ценно, как возможность изменить жизни людей. Вот что приносит истинное ценное ощущение духовности».

Помимо бала бабочек, в 2019 году Джон Кодвелл основал благотворительную организацию Life-Changers Circle, участники которой обязуются жертвовать по 100 000 фунтов стерлингов в год в течение десяти лет. «Благодаря своей щедрости они становятся друзьями», — отмечает он. Однако благотворительность выходит за рамки чеков. «Дело не всегда в деньгах. Я просто помогаю людям везде, где могу. Мы просто поддерживаем людей, проявляя к ним доброту, пытаясь изменить мир к лучшему».

Расширить рамки миссии

Основанная позднее благотворительная организация Caudwell Youth занимается проблемой психологической уязвимости молодых людей в возрасте от 11 до 24 лет из неблагополучных семей. В организации насчитывается 400 наставников-волонтёров, каждый из которых способен оказать поддержку одному молодому человеку. Для волонтёров организовываются различные еженедельные мероприятия, которые принесли поразительные результаты: «Мы снизили частоту случаев рецидивизма на 93%, что само по себе просто невероятно. Уровень состояния психического здоровья этих молодых людей улучшается на 80%». Всего за семь фунтов в неделю на человека организация предоставляет подросткам шанс избежать в жизни риска «пойти по неверному пути».

В 2013 году Кодвелл стал одним из первых британцев, подписавших Клятву дарения, пообещав пожертвовать не менее 70% своего состояния на благотворительность. «Я твёрдо верю в доброту и действительно хочу, чтобы мир стал намного лучше, чем он есть сейчас», — говорит он. «Я воспитал своих детей так, чтобы они понимали эти жизненные принципы. Единственное, чего я действительно хотел от своих детей, — чтобы они были счастливы, и оставили мир в лучшем состоянии, чем он был до их появления в нём».

Джон Кодвелл с семьёй © Дети Джона Кодвелла

Почему вы выбрали Монако? Модеста прожила десять лет во французском городе Кап-д’Ай, который расположен рядом с княжеством. У семейной пары там имеется квартира, и там часто стоит их лодка, а также они часто говорят: «у нас много друзей в Монако». Но что меня действительно привлекает, так это езда на велосипеде. «Я обожаю кататься на велосипеде. Поэтому для меня Монако — это совершенно особенное место». На вопрос о жизни за пределами Соединённого Королевства Джон ответил: «Если бы можно было выбрать любое место, вероятно, это было бы именно княжество Монако».

Миссия далека от завершения

Хотя усилиями его благотворительных организаций были собраны миллионы на помощь нуждающихся, что позволило изменить их жизни к лучшему, Джон Кодвелл по-прежнему осознаёт, какую работу им ещё предстоит проделать. «Нам просто предстоит проделать ещё больше работы. Мы только начинаем», — признаёт он. Хотя Кодвелл лично финансирует треть бюджета своей организации, по его оценке, «необходимая работа обойдётся в сотни миллионов».

«Масштабы работ по развитию этих благотворительных организаций огромны, однако для меня эта деятельность настолько же важна, как и мои достижения в бизнесе», — утверждает он. «В этом году мы помогаем 400-м молодым людям. По моим оценкам, в помощи нуждаются 100 000 человек».

Когда «Бал Бабочек» подошёл к концу, Кодвелл сделал простое заявление: «Большое спасибо тем, кто сегодня сделал пожертвования! Мы также хотим поблагодарить всех, кто сегодня пришёл, чтобы просто поддержать нас. Подумайте о том, как ваш вклад в развитие этих благотворительных организаций может помочь молодым людям улучшить свою жизнь».

В мире, где миллиардеров часто критикуют за оторванность от реальности, Джон Кодвелл олицетворяет полную противоположность: предприниматель, превративший свой коммерческий успех в активные социальные изменения. Человек, который понимает, что истинное богатство измеряется не банковскими счетами, а тем, сколько человеческих жизней людей было преображено на эти средства, вернув на лицах людей улыбки, и вселив в их сердца надежду на будущее.

А в Монако, каждый октябрь, в золотом великолепии интерьеров парижского отеля Hôtel de Paris продолжают летать бабочки.