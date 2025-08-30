L’Aéroport de Nice desservira une nouvelle destination américaine à partir de mai 2026

L'aéroport de Nice va proposer une nouvelle destination américaine à partir du mois de mai 2026 © Aéroport de Nice

Delta Airlines mise sur la Côte d’Azur en ajoutant Boston à son réseau de destinations américaines depuis l’Aéroport de Nice. Ce septième vol direct vers les États-Unis débutera en mai prochain.

La compagnie américaine a officialisé, ce mercredi soir, le lancement de cette liaison entre Boston et Nice, prévue pour le 17 mai 2026. Les vols s’effectueront trois fois par semaine, positionnés sur les créneaux du mardi, jeudi et samedi.

Cette annonce consolide la position de Nice comme hub transatlantique en France. L’aéroport azuréen compte déjà six destinations directes vers l’Amérique du Nord, incluant New York, Atlanta, Montréal et Philadelphie.

L’Aéroport de Nice continue de se développer à l’international

Pour Franck Goldnadel, dirigeant des Aéroports de la Côte d’Azur, cette nouvelle route « renforce les liens économiques et touristiques » avec les États-Unis. Delta Airlines entretient une relation privilégiée avec la plateforme niçoise depuis plusieurs années.

L’aéroport Nice Côte d’Azur a enregistré 14,8 millions de passagers en 2024, confirmant sa position de deuxième plateforme française après Paris. Cette expansion s’inscrit dans la stratégie de développement international de l’aéroport, qui dessert actuellement 122 destinations directes via 59 compagnies aériennes régulières.