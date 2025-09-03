Про Монако
Аэропорт Ниццы будет обслуживать новое направление в США с мая 2026 года

Автор: Monaco Tribune
Опубликовано 3 сентября 2025
Авиакомпания Delta Airlines делает ставку на Лазурный берег, добавляя Бостон к своей сети американских направлений из аэропорта Ниццы. Седьмой прямой рейс в США заработает с мая следующего года.

Американская компания официально заявила в эту среду вечером о запуске сообщения между Бостоном и Ниццей, запланированном на 17 мая 2026 года. Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Аэропорт Ниццы: рекордное количество пассажиров в 2024 году

Это заявление укрепляет позиции Ниццы как трансатлантического узла во Франции. Из аэропорта Ниццы уже выполняются прямые рейсы по шести направлениям в Северную Америку – Нью-Йорк, Атланта, Монреаль и Филадельфия.

Аэропорт Ниццы продолжает расширяться на международном уровне

По мнению Франка Голднаделя, главы сети аэропортов Лазурного берега, этот новый маршрут «укрепляет экономические и туристические связи» с Соединенными Штатами. У авиакомпании Delta Airlines за несколько лет сложились особые отношения с платформой Ниццы.

В 2024 году аэропорт Ниццы обслужил 14,8 млн пассажиров, подтвердив свой статус второго по величине авиаузла Франции после Парижа. Это расширение является частью стратегии международного развития аэропорта, который в настоящее время обслуживает 122 прямых направления через 59 регулярных авиакомпаний.