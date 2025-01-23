Аэропорт Ниццы: рекордное количество пассажиров в 2024 году

Пассажиропоток, зарегистрированный в аэропорту Ниццы в 2024 году, превысил аналогичный показатель 2019 года. © Аэропорт Nice Côte d’Azur

В 2024 году в аэропорту наблюдался рост трафика авиации общего назначения на 2,5%.

2024 год стал рекордным для аэропорта! С учетом коммерческой авиации, бизнес-авиации и вертолетного движения два терминала за прошлый год приняли почти 14,8 млн пассажиров по сравнению с 14,2 млн в 2023 году. Эта цифра существенно превышает 14,5 миллионов, зарегистрированных в 2019 году, до санитарного кризиса.

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Пассажиропоток был достигнут за счет 109 455 рейсов коммерческих самолетов по сравнению со 110 866 на 14,3 миллиона пассажиров в 2019 году. Коэффициент загрузки в 2024 году составил 81,2%.

Еще одно заметное достижение: количество направлений, предлагаемых авиакомпаниями, работающими в Ницце, составило 122 в 45 различных стран, а количество дальнемагистральных рейсов составило пять в США, два в Канаду и шесть в страны Персидского залива.

«Непосредственное соединение Лазурного Берега с крупными городами региона, развитие прямых линий с международными столицами – это способ ответственно реагировать на транспортные потребности жителей Ривьеры и всех, кто приезжает к нам в гости. В этом вся проблема устойчивого и необходимого воздушного транспорта», объясняет Франк Гольднадель, председатель совета директоров компании Aéroports de la Côte d’Azur.

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В Терминале 2 продолжаются работы по адаптации с целью увеличения теоретической годовой пропускной способности аэропорта с 14 до 18 миллионов пассажиров. Предложение в магазинах аэропорта Ниццы также должно существенно обновиться в этом году.