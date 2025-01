Aéroport de Nice : un nombre record de passagers en 2024

Une hausse de 2,5% du trafic d’aviation générale a été observée sur l’aéroport Nice Côte d’Azur en 2024.

2024 a été une année record pour l’Aéroport Nice Côte d’Azur ! En prenant en compte l’aviation commerciale, l’aviation d’affaires et le trafic d’hélicoptères, les deux terminaux ont accueilli près de 14,8 millions de passagers au cours de l’année écoulée, contre 14,2 millions en 2023. Un chiffre qui dépasse largement les 14,5 millions enregistrés en 2019, avant la crise sanitaire.

Dans le détail, le trafic passagers a été réalisé avec 109 455 mouvements d’avions commerciaux, contre 110 866 pour 14.3 millions de passagers en 2019. Le coefficient de remplissage, lui, était de 81,2% en 2024.

Autre exploit notable : le nombre de destinations proposées par les compagnies présentes à Nice qui était de 122 vers 45 pays différents et le nombre de liaisons long-courriers qui était de cinq vers les Etats-Unis, deux vers le Canada et six vers les pays du Golfe.

« Connecter directement la Côte d’Azur aux grandes villes en région, développer les lignes directes vers les capitales internationales, c’est le moyen de répondre avec responsabilité au besoin de transport des azuréens et de tous ceux qui viennent nous visiter. C’est tout l’enjeu d’un transport aérien durable et nécessaire », explique Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur.

Des travaux d’adaptation sont toujours en cours au sein du Terminal 2 afin de porter la capacité théorique d’accueil annuel de l’aéroport de 14 à 18 millions de passagers. L’offre proposée dans les commerces de l’aéroport niçois doit également faire l’objet d’une rénovation majeure au cours de cette année.