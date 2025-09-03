L’aeroporto di Nizza servirà una nuova destinazione statunitense a partire da maggio 2026

Delta Airlines scommette sulla Costa Azzurra aggiungendo Boston alla sua rete di tratte americane in partenza dall’aeroporto di Nizza. Questo settimo volo diretto per gli Stati Uniti inizierà a maggio.

Mercoledì sera la compagnia aerea americana ha ufficializzato il lancio del collegamento tra Boston e Nizza, previsto per il 17 maggio 2026. I voli saranno effettuati tre volte alla settimana, il martedì, il giovedì e il sabato.

Questo annuncio consolida Nizza come hub transatlantico in Francia. L’aeroporto della Costa Azzurra conta già sei destinazioni dirette per il Nord America, tra cui New York, Atlanta, Montreal e Philadelphia.

L’aeroporto di Nizza continua ad espandersi a livello internazionale

Per Franck Goldnadel, direttore generale degli Aeroporti della Costa Azzurra, questa nuova rotta “rafforza i legami economici e turistici” con gli Stati Uniti. Delta Airlines, infatti, ha un rapporto speciale con l’hub di Nizza da diversi anni.

L’aeroporto di Nizza-Costa Azzurra ha registrato 14,8 milioni di passeggeri nel 2024, confermandosi il secondo aeroporto più trafficato di Francia dopo Parigi. Questa espansione rientra nella strategia di sviluppo internazionale dell’hub francese, che attualmente serve 122 destinazioni dirette con 59 compagnie aeree di linea.