











Резидент Монако и владелец футбольного клуба «Ницца» Джим Рэтклифф планирует развивать чистую энергию для снижения выбросов углекислого газа в промышленном секторе.

«Ineos» переходит на «зеленые» технологии. Британская транснациональная нефтехимическая компания планирует инвестировать более двух миллиардов евро в производство экологически чистого водорода с нулевым содержанием углерода в Европе. Об этом компания объявила 25 октября. Первые заводы в ближайшее десятилетие будут построены в Норвегии, Германии и Бельгии. В планах также инвестиции в Великобритании и во Франции.

Экологические преимущества

Основной мотив такого решения — конечно, защита окружающей среды. Оборудование может сократить выбросы углекислого газа на 22-120 тысяч тонн в год. Нефтехимическая промышленность вырабатывает миллионы тонн углекислого газа.

Однако производство «зеленого» водорода позволит создавать вещество для использования в транспортной или газовой сфере путем электролиза воды с использованием электроэнергии из возобновляемых источников, таких как солнце или ветер.

Первые эффекты можно будет оценить уже в ближайшее время: норвежский проект уже находится на стадии реализации и должен быть завершен в 2023-2024 годах. Германии, с другой стороны, потребуется еще один год. Бельгия пока не определила дату, хотя группа Джима Рэтклиффа (Jim Ratcliffe) поставила перед собой цель достичь нулевых выбросов к 2050 году.

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Экономика тоже в плюсе

Экологическая польза масштабного проекта не вызывает никаких вопросов. Помимо этого, проект может бы и экономически выгодным.

С открытием заводов в Европе появятся новые рабочие места, хотя группа еще не назвала их точное число.

Наконец, производство «зеленого» водорода может быть еще и прибыльным, поскольку группа Ineos должна инвестировать в новый фонд, который скоро будет зарегистрирован на Лондонской фондовой бирже: HydrogenOne Capital Growth.

Это еще больше укрепит группу, которая в настоящее время является крупнейшим европейским оператором электролиза благодаря дочерней компании Inovyn.

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