











Боб Рэтклифф (Bob Ratcliffe), исполнительный директор футбольного клуба «Ницца», сделал заявление от лица компании INEOS в следствие беспорядков, произошедших 22 августа во время матча между «Ниццей» и «Марселем».

Брат Джима Рэтклиффа (Jim Ratcliffe), владельца INEOS и футбольного клуба «Ницца», сказал: «Мы согласны с санкциями в нашу сторону, поскольку считаем их справедливыми, учитывая обстоятельства. Мы переступили черту, которую больше никогда нельзя переступать». Реакция представителей «Марселя» на решение руководства лиги была противоположной. «Мы не понимаем решения Лиги», — заявил Жак Кардоз (Jacques Cardoze), директор по связям с общественностью.

Встреча состоится 27 октября

Напомним, что во время матча третьего тура Лиги 1, болельщики «Ниццы» ворвались на поле и напали на футболистов «Марселя», в частности на Димитри Пайета. Футболист вызвал гнев фанатов «Ниццы» после того как бросил обратно на трибуны бутылку, которая секундами ранее угодила ему в спину. Эти потасовки привели к переносу матча на 27 октября (место проведения будет определено позднее), а «Ницца» получила штрафное очко в турнирной таблице.

Джим Рэтклифф является самым богатым человеком в Великобритании, в частности, благодаря доходам от компании по производству химикатов INEOS, и в последние годы вкладывает огромные средства в спорт (велоспорт, парусный спорт, Формула-1, футбол). Британец недавно стал резидентом Монако.