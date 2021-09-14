











Зеленое топливо стало интересной альтернативой для прогулочных судов. Однако остается одна проблема: отсутствие заправочной инфраструктуры.

«Зеленый» водород обладает массой преимуществ. Он существует в больших количествах в природе. Его можно легко хранить. Он также очень энергоемкий: один баллон водорода может обеспечить энергией лодку или автомобиль на сотни километров.

Для того чтобы водородная энергетика начала развиваться, необходима политическая воля, мотивирующая и стимулирующая инвесторов.

К сожалению, водород остается дорогим топливом. Он не может получить широкое применение в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры. «Производство водорода остается дорогим, потому что нет промышленного производства электролизеров (устройства, которое превращает водород в топливо)», — объясняет Марк Рехтер (Marc Rechter), генеральный директор компании Resilient Group, финалиста конкурса CleanEquity Monaco 2021. «Для того чтобы водородная энергетика начала развиваться, необходимы политические решения, которые бы стимулировали инвесторов, промышленные предприятия и логистических операторов серьезно заняться этим вопросом».

Работа в этом направлении уже ведется. Так, например, Европейский Союз считает водород «центральным элементом в развитии наших энергетических систем». В Княжестве организация Monaco Hydrogen Alliance организует в октябре трехдневную конференцию для обсуждения будущего зеленого топлива в стране.

Отсутствие инфраструктуры является основным сдерживающим фактором

В этом нет никаких сомнений. Будущее индустрии яхт — за водородом, даже если использование водородных яхт затруднено, если не сказать почти невозможно, из-за отсутствия инфраструктуры. Так, для участия в Monaco Energy Boat challenge 2021 водородная лодка New Era от компании Hynova Yachts, представленная в Монако в 2019 году, была вынуждена использовать грузовики с водородными баллонами для заправки своих баков. Трудоемкая и дорогостоящая операция.

Лодка New Era от Hynova Yachts © Hynova Yachts

По словам Марка Рехтера, создание удобных заправочных станций необходимо для обеспечения декарбонизации некоммерческого судоходства. «Только после создания инфраструктуры заинтересованные стороны индустрии начнут производить и покупать лодки, потому что они будут знать, что это осуществимо». До тех пор рынок не сможет развиваться.

Марк Рехтер призывает Княжество быть смелее. «Монако обладает особым статусом в мире. Княжество является известным портом, что позволяет ему оказать влияние на других. Для этого, я думаю, страна должна быть в авангарде этих инфраструктурных изменений».

Правительство сохраняет осторожность

Правительство Монако в свою очередь признает, что водород в конечном итоге должен быть интегрирован в порты Княжества. «Наличие водородной заправочной станции в Монако, несомненно, будет необходимо в ближайшие несколько лет, — говорит Аннабель Жагер-Сейду (Annabelle Jaeger-Seydoux), директор Рабочей группы по энергетическому переходу. «Водород будет экологически чистым и по возможности местного производства. Заправочная станция должна быть модульной, чтобы можно было начать с малого и адаптироваться в соответствии со спросом». Правительство также рассматривает возможность субсидирования таких станций на начальном этапе.

Аннабель Жагер-Сейду также отмечает, что Княжество недавно начало дискуссию на эту тему. «Правительство, совместно с Яхт-клубом и Фондом Князя Альбера II, координирует и возглавляет рабочую группу, чтобы придать стимул и оказать поддержку перехода на водородное топливо в яхтенной индустрии». Следим за развитием ситуации…

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