Après avoir fait une offre pour le rachat de Chelsea il y a quelques mois, le propriétaire de l’OGC Nice et résident monégasque serait désormais intéressé par le rachat d’une partie des actions de Manchester United.

Alors que la famille Glazer, propriétaire de Manchester United depuis 2005, serait ouverte à la vente d’une partie de ses actions, le patron d’INEOS, Jim Ratcliffe, aurait fait part de son intérêt pour entrer dans les négociations.

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre un porte-parole du groupe anglais dans des propos rapportés par le quotidien The Times. « Si le club est en vente, Jim est un acheteur potentiel. Si c’était possible, on voudrait parler d’une prise de pouvoir sur le long terme, a-t-il déclaré.

Jim Ratcliffe, fan de Manchester United

Il ne s’agit pas de parler de l’argent qui a été dépensé ou pas dépensé. Jim regarde ce qui peut se faire maintenant, et en sachant à quel point le club est important pour la ville, c’est le bon moment pour un nouveau départ.»

Supporter des Red Devils, Jim Ratcliffe avait déjà tenté de racheter le club londonien de Chelsea plus tôt dans l’été. La situation serait différente avec Manchester United, puisque seul une entrée minoritaire au capital du club est pour l’instant envisageable. Avant, peut-être, un contrôle total à plus long terme.